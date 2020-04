Czy koronawirus przyspieszy decyzje Biedronki i Kauflandu o otwarciu e-sklepów?

Rozwój kanału e-commerce na pewno zauważyła sieć Kaufland; fot. materiały prasowe

Czas pandemii koronawirusa i ograniczeń dotyczących funkcjonowania sklepów może uświadomić gigantom handlu jak ważną częścią biznesu jest e-sprzedaż. Czy tacy gracze jak Biedronka czy Kaufland przyspieszą decyzje o wejściu w e-commerce? Czy czeka nas "wysyp" supermarketów internetowych?

Obecna sytuacja gospodarcza związana z wirusem Covid-19 jest motorem wzrostu handlu internetowego w tym sprzedaży produktów FMCG online.

- W okresie od stycznia do lutego 2020 r. (więc jeszcze przed pierwszym zachorowaniem na nowego wirusa w Polsce) już 1/5 wszystkich gospodarstw domowych kupowała FMCG przez Internet - penetracja tego kanału wzrosła o 6,5 pp w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Mimo, iż e-spożywka ma małe znaczenie w Polsce (ok 1% wydatków gospodarstw domowych), to jest to kanał który już w 2019 r. bardzo dynamicznie się rozwijał. Natomiast we wspomnianym okresie (czyli styczeń-luty 2020 r.) gospodarstwa dokonując zakupów FMCG online wydały aż o 21% więcej niż rok wcześniej - podkreśla Michał Maksymiec, dyrektor ds. współpracy z sieciami detalicznymi Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia,

Przeczytaj także: Polacy bardziej się boją mniejszych pensji niż utraty pracy

Dynamiczny rozwój kanału e-commerce FMCG jak również dodatkowa sprzedaż spowodowana pojawieniem się wirusa Covid-19 z pewnością jest zauważona przez czołowych graczy na rynku polskim.

- Część tych detalistów już wcześniej oferowała zakupy online (m.in.: Auchan Direct, Carrefour czy Rossnet), natomiast ci, którzy do tej pory analizowali wejście w ten dodatkowy kanał sprzedaży z pewnością intensywniej o tym myślą. Nie zdziwiłbym się gdyby niedługo okazało się, że czołowe sieci dyskontowe również nas zaskoczą promując wirtualny koszyk zamiast tradycyjnego. Natomiast ważniejsze pytanie dotyczy wpływu pandemii na spowolnienie gospodarcze oraz dynamikę rozwoju detalistów. Aby wejść w sprzedaż online trzeba inwestować, a obecnie większość firm szuka raczej obszarów do oszczędności, żeby zadbać o płynność finansową i przetrwanie okresu niepewności - podsumowuje nasz rozmówca.

Rozwój kanału e-commerce na pewno zauważyła sieć Kaufland, która nie posiada w naszym kraju e-sklepu. 2 kwietnia sieć we współpracy z e-sklepem Mango Telezakupy rozpoczęła sprzedaż paczek z produktami spożywczymi i higienicznymi. Przesyłki będą dostarczane w ciągu 48 godzin od chwili zamówienia. Znajdzie się w nich 30 podstawowych produktów, takie jak np. mąka, makaron, ryż, mleko, cukier, herbata, sosy pomidorowe, olej czy papier toaletowy.