Czy lokcdown ma wpływ na świąteczne plany zakupowe Polaków?

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Grupy KRUK na panelu Ariadna wynika, że ponad połowa Polaków (54 proc.) planuje wydać na organizację tegorocznej Wielkanocy taką samą kwotę, jak przed rokiem. Z kolei aż 21 proc. Polaków odpowiedziało, że świąteczne wydatki będą niższe niż rok temu. Tylko 11 proc. planuje wydać nieco więcej pieniędzy niż przed rokiem.

Aż 29% gospodarstw domowych w Polsce planuje wydać na zakupy wielkanocne między 300 a 500 zł. Najwięcej osób, które tak odpowiedziały, mieszka w małych miejscowościach, liczących do 20 tys. mieszkańców. Niewiele mniej, bo 28%, zamierza zmieścić się z wielkanocnym budżetem w wysokości nie mniejszej niż 150 i nie większej niż 300 zł. Tak najczęściej odpowiadali mieszkańcy średnich miejscowości, liczących od 20 do 99 tys. osób. Aż 14% ankietowanych chce zamknąć świąteczne wydatki w kwocie do 150 zł. Taka sama liczba respondentów zamierza wydać od 500 do 800 zł. Tylko 6% badanych zadeklarowało, że wyda więcej niż 800 złotych, ale nie więcej niż 1 000 zł, a 6% badanych zadeklarowało, że w ogóle nie będzie obchodzić świąt wielkanocnych.

Co trzecia rodzina chce wydać na organizację tegorocznej Wielkanocy mniej pieniędzy niż przed pandemią. Z kolei niemal co czwarta zamierza przeznaczyć na ten cel taką samą kwotę, jak dwa lata temu. Co piąta zaś nie jest jeszcze pewna, jak będzie wyglądać jej wielkanocny budżet.

Aż 84% Polaków zamierza sfinansować zakupy wielkanocne ze swoich bieżących dochodów. Z kolei 11% badanych odpowiedziało, że z uwagi na swoje niskie dochody, odłożyło wcześniej pieniądze na ten cel. Wśród badanych były również osoby, które zrobią zakupy z oszczędności, bo utraciły swoje stałe dochody z powodu pandemii. Nieliczni sięgną po pożyczkę na Wielkanoc (1%).