Czy ministerstwo prowadzi negocjacje z Żabką? Posłowie chcą odpowiedzi

Grupa posłów (Joanna Mucha, Hanna Gill-Piątek, Paulina Hennig-Kloska, Mirosław Suchoń, Tomasz Zimoch, Paweł Zalewski) zwróciła się do ministra aktywów państwowych z pytaniem o plany wykupienia sieci sklepów Żabka od funduszu CVC.

Na początku października Jarosław Kaczyński zaskoczył rynek podczas swojego przemówienia w Puławach. Prezes PiS został zapytany o możliwość wykupu obcego kapitału przez Polską Grupę Spożywczą. Kaczyński wspomniał o możliwości odkupienia sieci Żabka.

Czy MAP prowadzi negocjacje ws. wykupu sieci Żabka?

Joanna Mucha, Hanna Gill-Piątek, Paulina Hennig-Kloska, Mirosław Suchoń, Tomasz Zimoch oraz Paweł Zalewski pytają czy Ministerstwo Aktywów Państwowych prowadzi negocjacje w sprawie zakupu sieci sklepów Żabka?

Posłowie piszą: "Jarosław Kaczyński zapowiedział, że Polska Grupa Spożywcza zamierza kupić sieć sklepów Żabka: Choćby w tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że sieci elektryczne linii kolejowych, to duże przedsiębiorstwo, mają też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, że zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione. Właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. A ten sam fundusz jest właścicielem Żabki. Wiecie państwo, co to jest Żabka. Te sklepy też być może zostaną odkupione. Idziemy w tym kierunku.

Jarosław Kaczyński nawiązał w swojej wypowiedzi do prowadzonych negocjacji odkupienia od funduszu CVC spółki PKP Energetyka. Jarosław Kaczyński wskazał także, że zakup sieci sklepów Żabka miałby zostać przeprowadzony przez Krajową Grupę Spożywczą".

Posłowie pytają o wykup Żabki

Posłowie zadali następujące pytania:

Czy Ministerstwo Aktywów Państwowych prowadzi negocjacje w sprawie zakupu sieci sklepów Żabka? Czy negocjacje takie prowadzi bezpośrednio Polska Grupa Spożywcza?

Na podstawie jakich wycen prowadzone są negocjacje?

Czy umowa zakłada podtrzymanie umów z dotychczasowymi franczyzobiorcami sklepów?

W jaki sposób utrzymane zostaną warunki konkurencyjności na rynku małych sklepów w sytuacji gdy jedna z sieci zostanie znacjonalizowana?

Kto dokładnie ma dokonać zakupu sieci sklepów Żabka - Skarb Państwa, konsorcjum spółek czy sama Polska Grupa Spożywcza?

Czy planowane jest utrzymanie dotychczasowego modelu biznesowego opartego na franczyzie?

Czy po dokonaniu zakupu sieci sklepów nadal będą mogły być otwarte w niedziele i święta?

Na razie ministerstwo pracuje nad odpowiedziami, będzie aktualizować materiał.

Przypomnijmy, pod koniec 2016 r. kiedy miała nastąpić finalizacja sprzedaży sieci Żabka spekulowano, że kolejce po największą sieć placówek typu convenience store w Polsce ma ustawić się w duecie PKN Orlen i Lotos. Negocjacje prowadził bank JPMorgan.

Żabka to prawie 9 tys. sklepów

Sieć Żabka liczy już 8718 sklepów. W 2017 sieć nabył fundusz CVC Partners. Do CVC Capital Partners należy także od 2015 roku PKP Energetyka.

Początki sieci Żabka sięgają roku 1998 r. Wtedy w Poznaniu i Swarzędzu powstaje 7 eksperymentalnych sklepów Żabka, które z założenia mają być "wygodną alternatywą" dla coraz szybciej rozwijającego się rynku super- i hipermarketów.

W 2000 roku ruszyło pierwsze centrum logistyczne dla 400 sklepów sieci. Wtedy Żabka Polska podpisała umowę z Funduszem AIG New Europe i zyskała kapitał do dalszego rozwoju.