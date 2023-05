Czy można wchodzić do sklepu z psem? Lidl stawia sprawę jasno

W odpowiedzi na te doniesienia, przedstawiciel sieci handlowej Lidl potwierdził, że w sklepach Lidl faktycznie nie można wprowadzać psów, z wyjątkiem psów przewodników. To zasada wynikająca z wewnętrznego regulaminu sklepu, który ma na celu zapewnienie odpowiedniej higieny w miejscu, gdzie znajdują się produkty żywnościowe. Przedstawiciel Lidl wskazał również, że regulamin sklepu jest dostępny na stronie internetowej, gdzie można się z nim zapoznać.

Czy można wchodzić z psem do sklepu?

Kwestia wprowadzania zwierząt do sklepów budzi różne opinie. Choć polskie prawo nie zabrania wnoszenia zwierząt na smyczy do sklepów, wiele sieci handlowych, w tym Lidl, ma swoje regulacje w tym zakresie. Często jest to podyktowane względami higienicznymi i zapewnieniem bezpieczeństwa klientom oraz produktom znajdującym się w sklepie.

Warto pamiętać, że takie sytuacje mogą być wyzwaniem dla właścicieli zwierząt, którzy chcą zrobić zakupy w towarzystwie swojego pupila. W przypadku sklepów, które mają restrykcyjne zasady dotyczące wprowadzania zwierząt, warto poszukać alternatywnych rozwiązań, takich jak sklepy zoologiczne lub miejsca, gdzie obecność zwierząt jest akceptowana.