Czy Polacy chcą być zero waste? Jak to osiągnąć?

Rocznie w Polsce wyrzuca się ok. 930 mln ton żywności.

97 proc. Polaków uważa, że kwestia niemarnowania żywności jest dla nich bardzo ważna.

Odpady żywnościowe odpowiadają za około 8-10 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych.

Chcemy być „zero waste”, ale jak to zrobić?

Marnowanie żywności i nadprodukcja odpadów stanowią jedno z najpilniejszych i najtrudniejszych wyzwań dla społeczeństw. Na szczęście nasze podejście do jedzenia zmienia się i stajemy się coraz bardziej świadomymi konsumentami. Pokazało to badanie IMAS, w którym zapytano respondentów o to, czy istotne jest dla nich niemarnowanie jedzenia oraz zużywanie produktów w całości. Aż 97 proc. uczestników badania zadeklarowało, że te kwestie są dla nich bardzo istotne. Co ważne, ten sam punkt widzenia na problem mają Polacy różnych pokoleń, niezależnie od posiadanego wykształcenia czy statusu materialnego.

Jak nie marnować żywności?

„Zero waste” zaczyna się od zakupów, do których trzeba podchodzić w sposób przemyślany, a nie będący wynikiem impulsu. Myślę, że w tym przypadku świetnie sprawdza stara zasada - planowania i zapisywania, czyli najpierw pomyślmy nad tym, jak nasze menu będzie wyglądało w najbliższych dniach, a później zróbmy prostą listę zakupów, której będziemy się trzymać, mówi Paweł Wielgosz, prezes Organizacji Producentów, Polski Karp.

Kolejnym krokiem w kierunku „zero waste” powinno być zwracanie uwagi na produkty i ich jakość. Zamiast kupować ogromne ilości żywności, kierując się niską ceną, które po kilku dniach wyrzucimy do kosza, kupmy mniej, ale lepszej jakości. W ten sposób nie tylko unikniemy marnowania jedzenia, ale jednocześnie dostarczymy organizmowi pożywienia bogatego w składniki odżywcze. A, jak wiadomo, zdrowa dieta ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, dodaje Paweł Wielgosz.

Robiąc zakupy spożywcze, warto pomyśleć o także tym, ile dobrego może zrobić nasza odpowiedzialna postawa konsumencka. Według szacunków specjalistów, zaoszczędzenie zaledwie 50 proc. żywności marnowanej każdego roku może rozwiązać problem głodu na świecie.

Oszczędzanie żywości pomaga dbać o środowisko

Wyrzucając żywność, marnujemy nie tylko produkty i pieniądze, ale wpływamy również negatywnie na naszą planetę, co w sytuacji zmieniającego się klimatu jest niezwykle ważne. Odpady żywnościowe odpowiadają za około 8-10 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych.

Również sama produkcja żywności odpowiada za tę emisję, dlatego wybierając produkty spożywcze, powinniśmy zwracać uwagę na to, gdzie są produkowane i jaką drogę muszą pokonać, zanim trafią do naszych koszyków zakupowych. Rozwiązaniem jest kupowanie produktów lokalnych, wyprodukowanych w oparciu o poszanowanie środowiska naturalnego, które nie emitują takiej ilości gazów cieplarnianych, powstających w wyniku transportu, jak produkty spożywcze sprowadzane z innych zakątków świata.



Lokalność to bardzo ważny element w dążeniu do niemarnowania żywności. Jako konsumenci powinniśmy zwracać uwagę na to, jak powstają nasze produkty i w jaki sposób do nas trafiają. Przykładem jest karp – nasza lokalna ryba hodowana w stylu „slow”, w oparciu o poszanowanie środowiska naturalnego, tłumaczy Paweł Wielgosz.

Wykorzystujmy wszystkie produkty do końca

Wiele produktów spożywczych, które kupujemy, nadają się do spożycia w całości - o czym często nie wiemy. Dlatego zanim potraktujemy jakiś element jako odpad, warto sprawdzić w przeglądarce internetowej, czy możemy go jeszcze w jakiś sposób wykorzystać.