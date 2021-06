Czy Polacy chętnie wrócili do restauracji?

Weekend z 15 na 16 maja - był pierwszym po trzeciej fali, w którym gastronomia znów mogła się otworzyć, fot. shutterstock

Jak otwarcie ogródków wpłynęło na wizyty w restauracjach w pierwszym weekendzie po zniesionych obostrzeniach? Czy Polacy chętniej odwiedzają lokale, a może przyzwyczaili się już do domowego zacisza? Sprawdziła to firma placeme.

Liczba nowych przypadków koronawirusa w Polsce gwałtownie spadła pod koniec kwietnia, a rząd zaczął łagodzić ograniczenia. Weekend z 15 na 16 maja - był pierwszym po trzeciej fali, w którym gastronomia znów mogła się otworzyć. Mimo że dotyczyło to jedynie działalności zewnętrznej, to patrząc przez pryzmat ostatniego pół roku, miała to być wielka ulga dla restauratorów (od października restauracje mogły serwować wyłącznie jedzenie na wynos). Czy faktycznie tak było?

Hala Koszyki w Warszawie

placeme sprawdziło, czy traffic w tym miejscu zwiększył się w weekend 15-16 maja 2021, w stosunku do weekendu dokładnie rok temu 23-24 maja 2020, kiedy to otwarte zostały restauracje po 1 fali. Okazuje się, że w tym przypadku można zaobserwować spory spadek ruchu zarówno w pierwszy dzień weekendu, jak i drugi względem analogicznego okresu sprzed roku. W sobotę, 15 maja 2021 Halę Koszyki odwiedziło 38.7% mniej osób niż w ubiegłym roku. Niedziela 16 maja 2021 okazała się deszczowa i być może, w tym można doszukać się odpowiedzi, dlaczego jeszcze mniej osób, bo aż o 55,4%, odwiedziło to miejsce.

Przeczytaj także: Marketing cyfrowy antidotum na Covid

Co ciekawsze sprawdzono również jak pierwszy weekend po III fali COVID-19 wypadł na tle średniej czerwca 2020. Okazało się, że średnio w weekend w czerwcu 2020 tylko 5% więcej osób odwiedzało Halę Koszyki niż w weekend z 15 na 16 maja 2021.

Plac Nowy w Krakowie

W tym przypadku podobnie jak w powyższym przykładzie weekendowy ruch nie odnotował wzrostu w porównaniu z analogicznym czasem sprzed roku, chociaż w sobotni dzień utrzymywał się na zbliżonej stopie. Ruch 15 maja 2021 był o 10,9% niższy niż rok temu. Drugi dzień weekendu również odnotował spadek, chociaż dużo większy. Nowy Plac w niedzielę zanotował jedynie 46,1% ruchu względem dnia 24 maja roku poprzedniego.

Przeczytaj także: Małe biznesy i wielkie firmy będą zabiegać o pieniądze polskich urlopowiczów

W stosunku do czerwca weekend w maju 2021 był o 40,7% groszy pod kątem odwiedzin. Takie różnice mogą wynikać, chociażby z ilości miejsc. Należy mieć w pamięci, że analizowany weekend dotyczy jedynie pierwszego po zniesieniu części obostrzeń - w którym to klienci mogli korzystać jedynie z ogródków restauracyjnych.

Okolica Galerii Neonów we Wrocławiu

W kulinarnym zagłębiu Wrocławia, czyli okolicy Galerii Neony, w pierwszym weekendzie po otwarciu gastronomii liczba klientów w restauracjach zaczęła spadać, ale wciąż wyniosła około 70% ruchu z zeszłego roku.

Z kolei, lokalizacje gastronomiczne znajdujące się w okolicy wrocławskiego CH odnotowały podobną wartość ruchu w niedzielę 16.05, do tej z czerwca 2020. Strata ruchu wyniosła - 26,3%.