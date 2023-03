Czy Polacy to hipochondrycy? Spożywamy najwięcej suplementów diety w Europie

Polacy słyną z dbałości o zdrowie i częstego sięgania po różnego rodzaju suplementy diety, witaminy, minerały i zioła. Według badań, aż 79% Polaków stosuje regularnie suplementy diety, co stanowi jedną z najwyższych wartości w Europie. Czy oznacza to, że Polacy to hipochondrycy? Co mówią liczby?