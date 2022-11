Czy Polacy ufają zagranicznym markom w Internecie?

Co ciekawe, podczas zakupów w Internecie, zarówno stacjonarnie jak i przez urządzenia mobilne, nabywcy znacznie rzadziej zwracają uwagę na promocje i ceny. Może być to spowodowane przez zbyt dużą liczbę „super ofert” na każdym kroku, a także wzrost znaczenia opinii o produkcie jako czynnika pozwalającego podjąć właściwą decyzję zakupową. Jak wskazują wyniki badania, co czwarta osoba podczas swojego ostatniego zakupu poszukiwała informacji i opinii o produktach (26%). Kobiety i mężczyźni tak samo często płacili za zakup w sieci (32% i 33%), chociaż to panie częściej śledziły status zamówienia i poszukiwały recenzji. Z kolei panowie zdecydowanie częściej porównywali oferty (26% vs 10%). Wartym uwagi jest fakt, że niska cena nie jest już najważniejszym czynnikiem wyboru konkretnego miejsca zakupowego. Kluczowe jest dziś zaufanie do sklepu (32%) oraz jego szeroki asortyment (24%).

Polacy kupują online zza granicy

I właśnie zaufanie do zagranicznych marek jest głównym powodem, dla którego Polacy kupują online za granicą. Takiej odpowiedzi według badania udzieliło aż 17% ankietowanych. Kolejnymi argumentami wskazanymi przez respondentów są niższe ceny niż w naszym kraju - wskazywane przez 16% konsumentów oraz niskie koszty dostawy. Warto zaznaczyć, że motyw ceny i oszczędności jest wskazywany przez 25% osób. Co jeszcze przemawia za zakupami cross-border? 11% konsumentów wymienia zarówno bezproblemowe zwroty, jak i obsługę posprzedażową na wysokim poziomie (również 11%).

Jednak niezależnie od miejsca dokonywania zakupów i pomimo sytuacji ekonomicznej, konsumenci w zdecydowanie rzadziej porównują oferty, a częściej podejmują decyzję zakupową szybko - w oparciu o reklamę lub opinie innych klientów. Warto mieć to na uwadze podczas planowania strategii marketingowych swoich sklepów.