Czy pracownicy marketów będą mogli wrócić do przyłbic?

Czy przyłbice znów będą stosowane w marketach? fot. shutterstock

Kasjerzy w marketach przez wiele godzin pracują w maseczkach ochronnych. Sprawia im to nie tylko dyskomfort, ale niezwykle męczy, wpływa na koncentrację i stan emocjonalny. Posłowie pytają ministerstwo zdrowia czy pracownicy handlu mogą zastąpić maski przyłbicami ochronnymi?

Posłowie Jan Szopiński i Rafał Adamczyk w maju zgłosili interpelację ws. w sprawie możliwości zastąpienia maseczek chirurgicznych przyłbicami ochronnymi, na stanowiskach kasjerek i kasjerów w sklepach wielkopowierzchniowych.

Jak pisali: "w Polsce systematycznie maleje liczba osób zakażanych koronawirusem COVID-19, a zarazem stopniowo zmniejsza się skala zagrożenia epidemicznego. Wpływ na to ma systematycznie rosnąca liczba osób zaszczepionych, profilaktyka, jak też rosnąca świadomość większości społeczeństwa, dotycząca zagrożeń epidemicznych i sposobu ich ograniczania. W związku z powyższym, pozwalam sobie prosić Pana Ministra o zwrócenie uwagi na problem trudności wykonywania pracy przez Dodatkowym utrudnieniem są często wysokie temperatury w tych sklepach, bowiem klimatyzacje nie są wstanie dokonać schłodzenia powietrza w tak dużych kubaturach, zwłaszcza przy późnowiosennych i letnich temperaturach zewnętrznych."

Na pismo w imieniu ministra zdrowia odpowiedział Waldemar Kraska. Sekretarz stanu pisze: " (...) Odnośnie środka zapobiegania transmisji wirusa SARS-CoV-2 jakim są maseczki podkreślić należy, że Rząd RP wprowadził ten rodzaj niefarmaceutycznego obostrzenia (z ang. NPI - Nonpharmaceutical Interventions) w reakcji na doniesienia z badań publikowanych w najbardziej renomowanych czasopismach medycznych oraz rekomendacje wiodących instytucji międzynarodowych, zajmujących się analizami nad pandemią, w tym m.in. Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), zgodnie z modelem „evidence based policy” – to jest działań opartych na faktach.



W tym miejscu Departament pragnie wyjaśnić, że najważniejsze decyzje, jakie podejmuje Rząd, są konsultowane ze specjalistami z zakresu zdrowia publicznego, wirusologami i epidemiologami. Istotne wsparcie dla Rządu stanowi Rada Medyczna. Rada Medyczna to organ pomocniczy premiera, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban. Zgodnie z rekomendacjami Rady wprowadzono zakaz stosowania przyłbic, szalików i chust do zasłaniania ust i nosa. Nie spełniają one

kryteriów bezpieczeństwa i nie chronią nas tak skutecznie przed zakażeniem jak maseczki. Nieustannie prowadzone są analizy ustanowionych obostrzeń oraz podejmowane są

starania by miały one jak najmniejszy wpływ na codzienne funkcjonowanie, jednak nie zawsze jest to możliwe. Należy zauważyć, że ostatnie dane odnośnie epidemii COVID19 pozwoliły na zniesienie niektórych ograniczeń, nakazów i zakazów. Przedstawiony został plan łagodzenia zasad bezpieczeństwa, począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W związku z utrzymującym się spadkiem liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz osób przebywających w szpitalach możliwe było wprowadzenie zmian w harmonogramie oraz przesunięcie terminów zniesienia niektórych obostrzeń. W zależności od przebiegu sytuacji związanej z wirusem SARS-CoV-2 są wprowadzane lub stopniowo znoszone kolejne obostrzenia mające na celu przeciwdziałanie epidemii. Warto podkreślić, że również przedstawiony harmonogram łagodzenia obostrzeń może ulec zmianie w stosunku do aktualnej sytuacji epidemicznej."