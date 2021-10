Czy sieci handlowe pomagają konsumentom dbać o zdrowie?

Według analityków IGD, w świecie po pandemii kupujący będą oczekiwać od detalistów wsparcia w osiąganiu celów związanych ze zdrowiem.

Handel detaliczny już obecnie otwiera się na ten obszar, np. poprawiając swoje kwalifikacje w tym zakresie oraz oferując spersonalizowane usługi wellness.

Pandemia przyspieszyła trend wirtualnej opieki zdrowotnej. Spersonalizowana wirtualna opieka będzie częścią przyszłości opieki profilaktycznej w miarę rozwoju technologii.



Sklepy angażują kupujących w dbałość o zdrowie

-Obserwujemy, jak sprzedawcy detaliczni współpracują z ekspertami ze świata zdrowia, aby rozwinąć swoje kwalifikacje w segmencie dbałości o zdrowie i przyciągnąć nowych kupujących. Często odbywa się to poprzez wydarzenia, które są również ważnym sposobem zwiększania zainteresowania konsumentów i budowania ich lojalności – napisano w raporcie IGD.

Według analityków, kluczem jest kontaktowanie się z konsumentami na wszystkich etapach ich podróży, zarówno przed, jak i po dokonaniu zakupów. Szczególnie ważne jest tu umiejętne korzystanie z mediów społecznościowych by budować dialog z konsumentem. Jest to szczególnie ważne przy zachęcaniu kupujących do eksperymentowania z nowymi produktami.

Doświadczenie w sklepie - zaspokajanie wielu potrzeb

- W sklepach coraz wyraźniej widać zacieranie się granic między handlem detalicznym a opieką zdrowotną. Widzimy, jak detaliści i dostawcy zobowiązują się sprzedawać zdrowszą żywność. Sprzedawcy ułatwiają również kupującym poruszanie się po sklepach, np. poprzez ograniczenie miejsca umieszczania niektórych niezdrowych produktów – zauważają autorzy raportu.

Wraz z rosnącą świadomością powiązań między dietą a zdrowiem fizycznym i psychicznym, kupujący szukają również bardziej holistycznego podejścia do opieki o ich zdrowie. Skłoniło to sprzedawców detalicznych do oferowania bardziej spersonalizowanych usług wellness i zaawansowanych usług aptecznych.

Utrzymanie kontaktu z konsumentem

- Pandemia przyspieszyła trend wirtualnej opieki zdrowotnej. Ten trend będzie się utrzymywał mimo, że kupujący wracają do sklepów, ponieważ ludzie znacznie bardziej przyzwyczajają się do wirtualnego świata, czują się pewniej w kwestii technologii i wykorzystują ją do łączenia się z innymi. Spersonalizowana wirtualna opieka będzie częścią przyszłości opieki profilaktycznej w miarę rozwoju technologii – napisano w raporcie.

- Ponieważ wielu ludziom trudno jest zachować motywację do dokonywania zdrowych wyborów, skutecznym sposobem zachęcania do podejmowania różnych decyzji zakupowych w dłuższej perspektywie mogą być nagrody. Prowadzić to może to zwiększenia liczby programów motywacyjnych, które zachęcają kupujących do prowadzenia zdrowego stylu życia – dodano.