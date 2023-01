Czy taniej jest robić zakupy rano czy wieczorem?

Ceny artykułów spożywczych w supermarkecie rzadko były tak wysokie jak obecnie. Inflacja wywołana przez rosyjską agresję na Ukrainie uderza mocno zwłaszcza w tych, którzy i tak muszą pilnować swoich pieniędzy. Dlatego zwykle dobrym pomysłem jest zapoznanie się z ofertami specjalnymi . Wiele supermarketów zwykle oferuje niektóre produkty taniej przez okres jednego tygodnia.

Czy ceny zmieniają się również w ciągu dnia?

Dobra wiadomość jest taka, że supermarkety nie podwyższają cen swoich towarów w zależności od pory dnia i związanej z tym liczby klientów. To odróżnia je np. od stacji benzynowych, które podwyższają ceny w godzinach szczytu w ciągu dnia . Supermarkety są często najbardziej oblegane późnym popołudniem i wczesnym wieczorem, kiedy wiele osób robi zakupy po pracy. Ceny pozostają jednak stabilne, ponieważ wymiana metek, nawet na cyfrowe, byłaby zbyt czasochłonna i nieopłacalna. Ponadto ceny są często określane przez producenta produktów, przez co rynki nie mają swobody w ustalaniu cen.

Zakupy w supermarkecie - Kiedy jest najtaniej?

Pomimo, że ceny nie ulegają zmianie, to jednak warto robić zakupy w odpowiednich porach dnia lub o określonej porze tygodnia. Świeże produkty są często znacznie przeceniane, zwłaszcza w małych supermarketach, na jedną do dwóch godzin przed zamknięciem. Dotyczy to żywności, takiej jak owoce, warzywa i pieczywo. Ponadto łatwo psujące się produkty, takie jak kiełbasy i produkty mleczne, często można kupić taniej w soboty lub przed świętami. Musimy jednak pamiętać, że te produkty powinny zostać wkrótce zużyte, ponieważ wkrótce osiągną datę przydatności do spożycia. Przewaga cenowa może wynosić nawet od 30 do 50 procent.