Czy to spodoba się pracownikom Biedronki? Duże zmiany w dziale z pieczywem

Dzięki technologii pracownicy sieci wyposażeni w specjalne gogle mogą zdobywać interaktywne doświadczenia w realistycznej przestrzeni sklepu. Użycie technologii VR pozwala również na ćwiczenie kompetencji z udzielania informacji zwrotnej współpracownikom.

Szkolenia z odpieku pieczywa z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w Biedronce

Po fazie testów sieć Biedronka wprowadziła szkolenia z odpieku pieczywa z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w standardowy proces wdrażania do pracy nowych osób zatrudnionych w sklepach. Podczas kursu pracownik zostaje przeniesiony do sztucznie wygenerowanej rzeczywistości, imitującej realne warunki pracy. Do wykonania symulacji wypieku pieczywa uczący się zakłada gogle VR, a do rąk dostaje dwa joysticki. W bezpiecznej przestrzeni biurowej wykonuje określone czynności, zbliżone do tych, które fizycznie będzie przeprowadzał przy sklepowym piecu. Może zdalnie testować piec, przekładać pieczywo i zapoznawać się z zasadami bezpieczeństwa.



Zadaniem symulatora odpieku pieczywa, który odbywa się w wirtualnej rzeczywistości, jest podniesienie efektywności sklepów sieci Biedronka, poprzez przyspieszenie procesu wdrażania nowych pracowników. Dzięki zaprogramowanym formom wizualnym, dźwiękowym i dotykowym jesteśmy w stanie z dużą dokładnością odtworzyć przestrzeń sklepową i pomóc pracownikowi z łatwością przejść cały etap szkolenia - mówi Mariusz Witkowski, starszy manager sekcji szkoleń w sieci Biedronka.

Szkolenia VR zaliczane są do tzw. szkoleń immersyjnych, które uczą mózg i ciało (pamięć mięśniowa) wykonywania ustalonych czynności, w określonym czasie, zgodnie ze standardami jakości i BHP. System na bieżąco daje informację zwrotną pracownikowi na temat poprawności wykonywanych czynności. Przełożony po zakończonym instruktażu otrzymuje raport, który pozwala na ocenę efektywności prowadzonych działań w sferze wypieku. Zaletą ćwiczeń z odpieku jest możliwość wielokrotnego próbowania, co często jest bardzo trudne i kosztowne w tego typu działaniach w rzeczywistości.



Szkolenie odbywające się w cyfrowo wytworzonym środowisku to strzał w dziesiątkę. Obsługa całego sprzętu okazała się bardzo prosta i intuicyjna. Jest to dobre narzędzie do eksperymentowania podczas wykonywania zadań i tym samym daje możliwość popełniania błędów bez negatywnych konsekwencji, czy oceniania - dodaje Aleksandra Kamińska, kierownik sklepu szkoleniowo-wdrożeniowego w sieci Biedronka.

Biedronka szkoli wirtualnie

Innym rodzajem szkolenia z wykorzystaniem technologii VR, cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród pracowników Biedronki jest trening z udzielania bieżącej informacji zwrotnej. Trening przeznaczony jest głównie dla menedżerów zespołów. Podczas ćwiczenia pracownik wciela się wirtualnie w rolę przełożonego w wirtualnej firmie i przeprowadza rozmowę z członkiem zespołu na temat trwającego właśnie projektu. Po wykonaniu zadania uczestnik otrzymuje informację zwrotną na temat dziesięciu głównych obszarów w formie wirtualnych materiałów szkoleniowych (filmików, prezentacji itp.).

Według danych z podobnych projektów szkoleniowych z wykorzystaniem technologii VR skuteczność tej metody jest wyższa od form tradycyjnych o minimum 40%, czas szkolenia skraca się o ponad 80%, a zadowolenie pracowników i motywacja do pracy w danej czynności wzrasta średnio o 30%.

Plan szkoleniowy na 2024 rok zakłada przeszkolenie 20 tys. pracowników. Biedronka rozszerza swoją ofertę szkoleniową dlatego już teraz pracuje nad szkoleniem VR z obszaru obsługi lady tradycyjnej.