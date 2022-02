Czy usługi nadawania i odbioru paczek znikną ze sklepów? Mamy odpowiedź Lidla, Kauflandu i Aldi

Przypomnijmy, od lutego br. w niedziele niehandlowe mogą być otwarte tylko te placówki pocztowe, które mogą wykazać minimum 40 proc. przychodów pochodzących z działalności pocztowej.

Pointpack raportuje o pierwszej wypowiedzianej umowie

1 lutego do spółki Pointpack wpłynęło oświadczenie, złożone przez ogólnopolską sieć handlową, o wypowiedzeniu umowy agencyjnej o prowadzenie placówki pocztowej z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. Pointpack podał, że w 2021 r. wolumen przesyłek zrealizowany na podstawie tej umowy nie przekroczył 0,3% całkowitego wolumenu przesyłek obsłużonych przez firmę. To mało. Ale czy to zapowiedz kolejnych wypowiedzeń?

Co mówi Lidl, Aldi, Kaufland?

- Obecnie zauważamy zmieniające się oczekiwania klientów, którzy mają potrzebę realizowania w jednym miejscu kilku potrzeb - zarówno zakupowych, jak i usługowych. W związku z oczekiwaniami klientów uruchomiliśmy usługę nadania i odbioru przesyłek we wszystkich sklepach Lidl Polska. Dzięki tej dodatkowej funkcjonalności klienci mogą odebrać lub nadać paczkę w godzinach funkcjonowania sklepu. Klienci doceniają naszą nową usługę - teraz w sklepach Lidl Polska mogą dokonać codziennych zakupów dla całej rodziny, ale także w trakcie ich trwania nadać lub odebrać przesyłkę. Zauważamy rosnące zainteresowanie tą możliwością, dlatego w dalszym ciągu klienci Lidl Polska będą mogli nadawać i odbierać przesyłki w naszych sklepach. Usługa ta będzie oferowana tak długo, jak będzie istniało na nią zapotrzebowanie rynkowe - mówi nam Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

- Firma Kaufland od początku swojej działalności w pełni respektuje i dostosowuje się do aktualnych przepisów prawa. Nowelizacja ustawy nie wpłynie na możliwość nadawania i odbioru paczek, z której nadal będą mogli korzystać klienci sieci Kaufland we wszystkich naszych sklepach. Usługa cieszy się coraz większą popularnością – od momentu jej wprowadzenia obsłużyliśmy już ponad 150 000 przesyłek - podaje Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

- Działamy zgodnie z przepisami prawa i od lutego nasze sklepy będą otwarte wyłącznie w te niedziele, które są określone w ustawie, jako niedziele handlowe. Nasza umowa z operatorem pocztowym pozostaje jednak w mocy, ponieważ dla części klientów istotne jest, by przy okazji zakupów móc skorzystać z innych usług dodatkowych. Nasi klienci chętnie wybierają zarówno paczkomaty InPost, zlokalizowane przy większości naszych sklepów, jak i możliwość nadania i odbioru paczki w sklepach ALDI. Pozostajemy więc z tym rozwiązaniem na dłużej i zapraszamy klientów do naszych sklepów od poniedziałku do soboty - informuje Dominika Juszczyk Menadżer ds. Komunikacji & PR Aldi.