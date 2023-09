Czy w Polsce da się warzyć piwo po swojemu? Ten browar nie chce komercjalizacji

- Po ośmiu latach opuszczamy kraftowy grajdołek i idziemy każdy w inną zawodową stronę. Przez te wszystkie lata staraliśmy się robić coś innego, wyjątkowego, ciekawego. Nigdy nie chcieliśmy być "biznesem" który stawiał na podążanie za trendami i monetyzowanie ich - choć czasem próbowaliśmy się podpiąć pod nie i przerobić na własną modłę. Bo zawsze robiliśmy rzeczy po swojemu - czytamy na stronie Browaru Golem na Facebooku.

fot. za Browar Golem

Fenomen craft beer zniechęcił Browar Golem? Totalna komercjalizacja

- (...) Od pewnego czasu jednak kraft przestał nas kręcić. Na pewno jednym z powodów było to, że rynek się zmienił, doszło do jego umasowienia, a co za tym idzie do totalnej komercjalizacji fenomenu pod nazwą "craft beer" w Polsce. A jeśli chcesz, by twój produkt stał się masowy, był na półkach supermarketów i stacji benzynowych - musisz iść na kompromisy - wyjaśniają twórcy marki.

- Nie mamy czasu ani ochoty być akwizytorami i windykatorami. Nie mamy czasu ani zdrowia na kolejne frustracje spowodowane oligopolem firm kurierskich, które sobie gwiżdżą na to, że niszczą nam towar i powodują straty. To była zawsze nasza pasja po pracy, lecz stała się ciężarem. Dlatego mówimy dość - dodają.

Browar Golem żegna się z fanami

– Dziękujemy Wam wszystkim – uczciwym hurtownikom, badylarzom, właścicielom pubów – i przede wszystkim Wam – drodzy spijacze polskiego krafciku. Będziemy się pewnie widywać w pubach i na imprezach, bo przecież nie przestaniemy pić piwa – podsumowuje Golem.

Rozpoczyna się pożegnalna trasa po Polsce. Golem pojawi się m.in. na październikowym 15 Warszawskim Festiwalu Piwa.