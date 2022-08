Czy w Polsce opakowania z plastiku będą całkowicie zakazane? Czym je zastąpić?

W 2019 roku Unia Europejska wprowadziła zakaz sprzedaży i używania jednorazowych plastikowych produktów. Państwa członkowskie dostały 2 lata na dostosowanie swojego prawodawstwa do nowej tzw. plastikowej dyrektywy. W Polsce trwają intensywne prace nad wprowadzeniem odpowiednich przepisów, mają zacząć obowiązywać od 2023 roku. Jednak nie zakładają one, podobnie jak we Francji zakazu np. pakowania owoców i warzyw w plastik. Dlaczego warto podobne przepisy wprowadzić w naszym kraju? - zastanawia się Grzegorz Łajca, Prezes Zarządu Grupy Akomex.

Przepisy systematycznie będą ograniczać produkcję plastikowych opakowań

Według badań Unii Europejskiej 70% odpadów, które znajdujemy na plaży, to produkty jednorazowego użytku z plastiku i styropianu. Problemem tych artykułów jest fakt, że bardzo rzadko zostają one poddane recyklingowi, i zamiast zostać ponownie wykorzystane, trafiają na wysypiska śmieci albo co gorsza właśnie do środowiska porzucone w lesie czy właśnie okolicy morza czy jeziora.

Dlatego Unia Europejska zakazała stosowania jednorazowych : plastikowych sztućców, talerzy, słomek, mieszadełek, patyczków kosmetycznych, patyczków do balonów, pojemników na żywność oraz kubków do napojów, także ze styropianu. Producenci innych opakowań z tworzyw sztucznych mają też zostać obłożeni dodatkowymi opłatami i obowiązkami informacyjnymi, więc nie będzie im łatwo. Unijne przepisy stosuje się już w ponad 20 krajach europejskich. Rygorystycznie do tych regulacji podeszła Francja, w której od stycznia 2022 r. wprowadzony został zakaz pakowania prawie wszystkich owoców i warzyw w plastikowe opakowania. Na liście znalazły się między innymi pory, bakłażany, pomidory, jabłka, banany i pomarańcze. Do 2026 r. zakaz obejmie wszystkie owoce. W Polsce trwają prace nad dostosowaniem krajowych przepisów do unijnej dyrektywy. Mają zacząć obowiązywać od 2023 i podobnie jak w innych krajach mają doprowadzić do ograniczenia produkcji plastikowych opakowań. Jednak w Polsce, póki co nie mówi się o nic o zakazie pakowania żywności, owoców i warzyw w plastik.

Alternatywa dla tworzyw sztucznych?

Co może zastąpić więc plastik? Oczywiście mówi się o różnych rozwiązaniach np. trawie cytrynowej, bambusie, liściach palmowych, drewnie czy odpadach rolnych. Jednak na razie są to produkty stosunkowo drogie, niekiedy trudne do zastosowania w procesie produkcyjnym, a w niektórych rejonach niedostępne w dużych ilościach. Warto zwrócić uwagę na całościowe obciążenie środowiska danym rodzajem opakowania – na przykład używanie surowców roślinnych z Ameryki Południowej, ze względu na daleki transport nie jest wcale korzystne dla środowiska w ostatecznym rozrachunku. Wydaje się więc, że naturalnym zamiennikiem plastiku będzie papier, tektura i w konsekwencji także opakowania z tektury litej. Degradacja papieru w naturalnym środowisku może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Przykładowo, wyrzucona na śmietnik gazeta rozłoży się nawet już po 6 tygodniach, ale za to degradacja chusteczek higienicznych czy biletu komunikacji miejskiej może potrwać 3 miesiące. Jest też inna zaleta zastosowania papieru i tektury litej na rodzimym rynku.

- W Polsce mamy bardzo dużą grupę nowoczesnych firm produkujących takie opakowania. Organizacja recyklingu makulatury jest na dużo lepiej zorganizowana , pozwala odzyskać większą część wprowadzonych na rynek opakowań i kosztuje to mniej niż w przypadku plastiku. Oczywiście do podstawowych zalet opakowań z tektury litej z pewnością zaliczymy mniej szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, jak i właśnie możliwość poddania ich recyklingowi. Produkcja opakowań kartonowych dodatkowo nie jest tak kosztowna jak w przypadku tworzyw sztucznych. W Grupie Akomex oferujemy np. ekologiczne kartonowe tacki przestrzenne, które mogą być stosowane w branży spożywczej, cukierniczo-piekarniczej oraz sadowniczo-ogrodniczej, ale sprawdzą się tak samo doskonale w przypadku innych branż, również przemysłowych. Tacki przestrzenne posiadają takie atuty jak: indywidualne klejone patki, gwarantujące trwałość konstrukcji, możliwość łatwego dostosowania wzorów do specyfiki produktu i oczekiwań klienta, możliwość zadruku w pełnej gamie kolorystycznej oraz hydro- i lipofobową barierę przedłużająca żywotność opakowania. Co ważne nadają się w pełni do recyklingu, a poprzez ich użycie redukujemy ponad 90% poprzednio używanego plastiku - opisuje Grzegorz Łajca, Prezes Zarządu Grupy Akomex.

Jak wyjaśnia, zmiana surowca z plastiku na tekturę litą ze specjalną warstwą ochronną gwarantuje także zachowanie wszystkich funkcjonalności pierwotnej tacki. Tacki charakteryzują się nieprzenikaniem tłuszczów i wody przez jej powierzchnię, trwałością konstrukcji oraz doskonałym zabezpieczeniem produktu spożywczego.

Rozporządzenie o redukcji produkcji opakowań plastikowych będzie ponownie rozpatrzone przez Unię Europejską w 2027 roku. Wtedy wprowadzone rozwiązania zostaną ocenione i potencjalnie zmienione. Jednak szacuje się, a przykład Francji to udowadnia, że trend jest nieunikniony i plastik będzie powoli acz systematycznie znikał z naszego otoczenia.

***

Grupa Akomex ma ponad 50 lat doświadczenia na rynku, zarządza trzema fabrykami: w Polsce oraz w Danii. Zatrudnia ponad 600 osób. W jej skład wchodzą 3 spółki: Akomex, DrukPak oraz duńska Plano Pack. Około połowa produktów firmy jest eksportowana poza granice kraju, głównie do państw Europy Zachodniej. Producent dostarcza opakowania, a także ulotki, etykiety, tacki i arkusze laminowane dla takich branż jak farmaceutyczna, spożywcza, higiena osobista, elektronika czy akcesoria domowe. Rocznie, zakłady produkcyjne firmy opuszcza 1,3 miliarda opakowań, dostarczanych wiodącym markom branży spożywczej i farmaceutycznej. W ubiegłym roku Grupa Akomex zanotowała około 280 mln złotych przychodu.