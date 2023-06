Czy w Żabce załatwisz wszystko? Niewykluczone

Pomysł na stworzenie miejsca, gdzie oprócz zakupów FMCG można by również dokonywać płatności rachunków i wypłacać pieniądze, był już kiedyś podejmowany przez salony RUCH. Wówczas jednak ten pomysł nie odniósł sukcesu. Możliwe, że świat w tamtym czasie nie był jeszcze gotowy na taki format sklepu.

Jednak sieć sklepów Żabka, po kilku latach, postanowiła podjąć to wyzwanie i stać się miejscem, które spełnia wszystkie potrzeby konsumentów. Od momentu powstania w 1998 roku, Żabka z powodzeniem wpisała się w krajobraz dużych miast, stopniowo stając się "centrum wszystkiego".

Wypłata gotówki w Żabce

Gdy potrzebujemy drobnych, możemy również udać się do Żabki. W przeciwieństwie do bankomatów, które umożliwiają wypłatę minimum 10 zł, w Żabce mamy możliwość wypłacenia już od 1 gr.

Wpłacanie gotówki w Żabce

Pewną zaskakującą usługą oferowaną przez sieć sklepów jest możliwość dokonywania wpłat pieniędzy w trakcie zakupów, eliminując potrzebę szukania wpłatomatu. Bez względu na to, czy chodzi o niewielką kwotę 1 gr czy większe sumy, usługa ta umożliwia dokonywanie wpłat w sklepie. Usługa jest dostępna dla posiadaczy kart Mastercard i Visa.

Naprawa i czyszczenie obuwia w Żabce

Jedną z zaskakujących usług oferowanych w sieci sklepów Żabka jest naprawa obuwia. Jak dokładnie działa? Spółka nawiązała współpracę z firmą Woshwosh, która odbiera spakowane i pozostawione w sklepach buty, a następnie przeprowadza ich czyszczenie i naprawę. W ten sposób Żabka nie tylko wspiera lokalnych szewców, ale także zapewnia wysoką jakość usług.

Odbieranie, wysyłka lub zostawianie paczek w Żabce

Przy okazji zakupów w Żabce możemy odebrać i nadać przesyłkę. Sieć współpracuje z takimi operatorami logistycznymi jak DHL Parcel Polska Sp. z o.o., DPD Polska oraz Poczta Polska S.A.

Gra w Lotto w Żabce

W wybranych sklepach Żabka z punktem LOTTO możesz wybrać jedną z następujących gier losowych LOTTO:

Lotto

Euro Jackpot

Multi Multi

Mini Lotto

Ekstra Pensja

Zdrapki

Keno

Kaskada

Szybkie 600

Super Szansa

Zakup i rejestracja starterów w Żabce

Zakup starterów w Żabce nie wydaje się niczym nowym, ponieważ wiele sklepów oferuje taką usługę. W Żabce jednak możemy zarejestrować nasz numer. Przypomnijmy, że od 2016 roku każdy numer musi być zarejestrowany na konkretną osobę.

Opłacanie rachunków w Żabce

W Żabce możesz szybko i wygodnie opłacić swoje comiesięczne rachunki, takie jak prąd, gaz, czynsz, telefon, US, KRUS, ZUS, już od 1,99 zł. Opłata za każdy rachunek do wartości 1000 zł wynosi 1,99 zł (nie dotyczy ZUS, KRUS, US - 7,50 zł). Natomiast opłata za rachunek o wartości 1000,01 zł i więcej wynosi 1,99 zł plus 0,3% jego wartości. Dzięki temu rozwiązaniu możesz skutecznie zarządzać swoimi płatnościami, oszczędzając czas i zachowując wygodę.

Kody do gier w Żabce

Żabka jako jedna z niewielu stacjonarnych sieci sprzedażowych daje możliwość zakupu kodów do gier, w wybranym przez klienta nominale. Ponadto można kupić doładowanie do gier oraz konsoli. Sieć współpracuje z takimi operatorami jak PlayStation Network, Xbox Live Gold i Google Play.

Paysafecard & Paysafecash w Żabce

Jesnym z innowacyjnych rozwiązań, które jest dostępne w Żabce jest paysafecard - elektroniczny środek płatności, który umożliwia bezpieczne i anonimowe zakupy w internecie.

Bilety komunikacji miejskiej w Żabce

W Żabce można doładować bilet komunikacji miejskiej w trakcie swoich zakupów. Nie trzeba szukać biletomatu, wystarczy skorzystać z tej usługi w wybranych sklepach w Warszawie i okolicach oraz w Łodzi.

Warszawska Karta Miejska (WKM) to plastikowa karta, na której można zakodować elektroniczny bilet okresowy oraz informacje o zniżkach. Karta WKM jest głównie wykorzystywana jako nośnik długookresowych biletów komunikacji miejskiej, a także jako wejściówka do metra dla osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów.

Natomiast MIGAWKA to elektroniczna karta zbliżeniowa używana w Łodzi. Na niej można zakodować bilety okresowe, które umożliwiają przejazdy komunikacją miejską w tym mieście.

Zakup prądu w Żabce

Przy okazji zakupów w Żabce możemy skorzystać z dodatkowej usługi - zakupu doładowania prądu na dowolną kwotę do licznika energetycznego. Dzięki temu możemy mieć pełną kontrolę nad bieżącymi wydatkami na prąd. Żabka współpracuje z największymi operatorami energii elektrycznej, takimi jak Energa, Enea, Tauron, PGE.

Karta podarunkowa w Żabce

W Żabce możesz kupić kartę podarunkową do popularnych platform, takich jak Netflix, CDA, Allegro, sklep Google Play, Amazon lub Zalando. Ta usługa pozwala na zdobycie prezentu urodzinowego pomimo zamkniętych w niedziele innych sklepów.

Bony towarowe w Żabce

Żabka współpracuje również z firmami, które mogą dokonać zakupu karty benefitowej w postaci bonu towarowego. Bon można zakupić dobrowolnym nominałem, wykluczyć alkoholu i wyrobów tytoniowych oraz jest możliwość dodania logo do bonu.

Telekonsultacje lekarskie w Żabce

W Żabce dostępne są vouchery na telekonsultacje lekarskie za pośrednictwem platformy HomeDoctor. Dzięki nim możesz skorzystać z telefonicznej porady lekarskiej z wybranej specjalizacji, bez konieczności posiadania karty płatniczej lub konta bankowego. W ofercie znajdują się dwa rodzaje voucherów: na telekonsultacje z lekarzem ogólnym (internista, pediatra) oraz specjalistycznym (np. dermatolog, alergolog). To wygodne rozwiązanie, które umożliwia szybki i bezpieczny dostęp do usług medycznych na odległość.