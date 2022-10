Czy warto zmienić sprzedawcę prądu mimo zamrożenia cen energii?

Chociaż wprowadzenie odgórnej regulacji cen energii najprawdopodobniej wejdzie w życie, nadal jest to bardzo ważne, aby wybrać sprawdzonego sprzedawcę, który będzie w stanie świadczyć usługi nieprzerwanie, mimo inflacji i trwającego kryzysu energetycznego. Tym bardziej, że ustawowo ceny mają być zamrożone tylko na rok 2023, a przedsiębiorcy robią już zakupy na kolejne lata.

Na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej co roku decyduje się kilka tysięcy przedsiębiorców. Wybierając nowego sprzedawcę, warto zwrócić uwagę na jego stabilność i doświadczenie rynkowe.

Według ostatnich danych Urzędu Regulacji Energetyki (stan na koniec sierpnia br.), od początku roku 5 015 kolejnych odbiorców taryf A, B i C zdecydowało się zmienić sposób zakupu energii elektrycznej i wybrało usługi świadczone przez niezależnych sprzedawców. W efekcie zakupu mediów w ten sposób dokonuje już 228 651 polskich przedsiębiorców.

Chociaż ustawa o maksymalnych cenach energii elektrycznej nadal jest w trakcie prac, wiele wskazuje na to, że zostanie przyjęta przez Senat i w przyszłym roku ceny energii elektrycznej będą regulowane odgórnie nie tylko dla odbiorców indywidualnych, ale również dla mikro, małych i średnich firm. Mimo wprowadzenia stałych cen na rok 2023 wielu przedsiębiorców nadal rozważa zmianę sprzedawcy energii, przechodząc do wiarygodnych firm, które będą w stanie zapewnić ciągłość sprzedaży i nie znikną nagle z rynku, zostawiając swoich klientów na taryfie rezerwowej. I słusznie. Należy bowiem pamiętać, że ustawowe zamrożenie cen dotyczy tylko przyszłego roku – prowadząc własną firmę przedsiębiorcy, planują działania w szerszym horyzoncie czasowym i muszą zabezpieczyć się także na kolejne lata.

– Możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej mamy w Polsce już od 15 lat i z roku na rok korzysta z niej coraz więcej właścicieli firm. Warto o tym pamiętać także wtedy, kiedy rynek jest częściowo zamrożony, a maksymalny koszt energii ustalony odgórnie, ponieważ równie ważna, jak sama cena, jest stabilność sprzedawcy. O upadkach spółek obrotu było głośno 3 lata temu, kiedy wysokie ceny energii spowodowały ogłoszenie upadłości przez kilka z nich. Wszystko to oczywiście ze szkodą dla klientów, którzy musieli szybko znaleźć innego sprzedawcę. Dziś jest podobnie, a zamrożone ceny nie zwalniają z konieczności wyboru zaufanego partnera, który elastycznie dopasuje się do wytycznych rządu, a swoje usługi będzie świadczył rzetelnie, dbając o odpowiednie informowanie klientów o zmianach zachodzących na rynku – mówi Katarzyna Bienias, dyrektorka sprzedaży dedykowanej MŚP w Axpo Polska.

Na co zwracać uwagę, wybierając sprzedawcę prądu dla firmy?

Koszty energii

Planowane wprowadzenie maksymalnej ceny energii elektrycznej w dużej mierze ujednolici cenniki poszczególnych spółek. Jednak niektóre z nich nadal oferują produkty energetyczne oparte o notowania na giełdzie. W zależności od rodzaju i specyfiki prowadzonej działalności, nawet stała, regulowana cena nie musi być najlepszym rozwiązaniem.

Stabilność spółki

W momentach kryzysowych dochodzi niekiedy do przetasowań na rynku. Niektóre spółki energetyczne kończą działalność, ograniczają ją lub łączą się z innymi podmiotami. Każda taka zmiana to dla odbiorców nie tylko kolejna porcja niepewności, ale także konieczność dokonania szybkiego wyboru nowego sprzedawcy. Od takich zawirowań może uchronić postawienie na sprawdzonego partnera. Ważnym czynnikiem mogą być tutaj doświadczenia spółki obrotu z innych rynków niż Polska. Potwierdza to jej stabilną pozycję oraz dowodzi umiejętności zarządzania w różnych środowiskach regulacyjnych.

Źródło pochodzenia energii

Czynnikiem stale zyskującym na znaczeniu jest korzystanie z energii odnawialnej. Chociaż to zupełnie zrozumiałe, że w czasie kryzysu w pierwszej kolejności myślimy o zapewnieniu ogrzewania i prądu, nie zmienia to faktu, że ekologia nadal zajmuje ważne miejsce w strategii wielu firm, które chcą ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko. Szukając partnerów biznesowych, którzy wesprą je w tym celu, stawiają na spółki oferujące zielone rozwiązania i gwarantujące, że zakupiona energia pochodzi z odnawialnych źródeł.

– Nawet widząc bezpośrednie korzyści wynikające ze zmiany sprzedawcy energii, klienci niekiedy miewają wątpliwości z podjęciem decyzji o zmianie. Obawiają się między innymi przerw w dostawie czy niekończących się formalności. Niepotrzebnie. Zmiana sprzedawcy może być tak samo prostym procesem, jak wybór dostawcy internetu. Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie formalności nowemu sprzedawcy. Nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, a spółka obrotu wyręczy nas i odpowiednio poinformuje o przebiegu procesu. Zmianę można zainicjować online w dogodnym dla siebie momencie, wykorzystując e-podpis – mówi Katarzyna Bienias, dyrektorka sprzedaży dedykowanej MŚP w Axpo Polska.

3 proste kroki do zmiany sprzedawcy

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej nie musi wiązać się ze skomplikowanymi formalnościami. Cały proces można przejść na dwa sposoby – samodzielnie lub z pomocą nowego sprzedawcy, udzielając mu pełnomocnictwa do sfinalizowania zmiany.

Wybierz sprzedawcę: Pierwszym krokiem jest oczywiście wybór, od kogo chcemy kupować energię. Aby rozważyć różne opcje i podjąć jak najbardziej świadomą decyzję, można skorzystać z wiarygodnej porównywarki internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z poszczególnymi spółkami i zapytać o ofertę oraz warunki.

Podpisz umowę: Drugim etapem jest podpisanie umowy z nowym sprzedawcą oraz wypowiedzenie umowy z dotychczasowym. Jeśli zdecydowaliśmy się nie robić wszystkiego samodzielnie i nowy sprzedawca otrzymał od nas odpowiednie pełnomocnictwa, poza uruchomieniem nowej usługi, zajmie się także przeprowadzeniem wypowiedzenia poprzedniej umowy. W niektórych przypadkach zachodzi również konieczność podpisania nowej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych – również tę formalność może wypełnić pełnomocnik.