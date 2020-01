Czy wprowadzenie podatku handlowego przyspieszy konsolidację rynku?

Fot. Shutterstock

Już w drugiej połowie tego roku może zacząć obowiązywać w Polsce podatek od sprzedaży detalicznej. Zdania analityków i ekspertów co do wpływu tej daniny na procesy akwizycyjne w sektorze detalicznym są podzielone. Jedni uważają, że kumulacja wszystkich obciążeń dla branży, w tym podatku handlowego, przyczyni się do problemów finansowych podmiotów handlowych i przyspieszy procesy konsolidacji rynku. Inni są zdania, że podatek będzie dotyczył dużych podmiotów, które poradzą sobie z nowym obciążeniem.

- Kumulacja wszystkich obciążeń dla branży, w tym podatku handlowego, przyspieszy procesy konsolidacji rynku. Dla firm o najniższych rentownościach, prowadzących działalność w warunkach ostrej konkurencji, podatek może spowodować wycofanie się z Polski, co oznacza zmniejszenie liczby uczestników rynku i ograniczenie wyboru dla polskich konsumentów – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Podobnego zdania jest Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów, zrzeszającej sklepy pod szyldem Top Market. Uważa on, że wprowadzenie podatku handlowego może mieć wpływ na nasilenie się procesów akwizycji i przejęć, bankructwa w handlu, wycofywanie się zagranicznych operatorów detalicznych z Polski. - Zdecydowanie, wspomniane zjawiska mają szansę się pojawić. Możliwe, że już to nastąpiło... myślę, że wizja zbliżającego się podatku od handlu przyspieszyła decyzję jednego z globalnych graczy, który wycofuje się z polskiego rynku po latach obecności – ocenia prezes PGS.

Maria Mickiewicz z Pekao Investment Banking jest większa optymistką. - Proces konsolidacji rynku FMCG w Polsce trwa i zakładamy, że będzie dalej postępował, jednak są to zmiany stopniowe, powolne. W naszym scenariuszu bazowym nie zakładamy, że podatek będzie jakimś istotnym czynnikiem przyspieszającym procesy konsolidacyjne w branży – mówi Maria Mickiewicz.

Przyznaje jednak, że warto brać pod uwagę mniej optymistyczne prognozy.

- Jednak już w scenariuszu dużo mocniejszego niż obecnie zakładane przez makroekonomistów spowolnienia gospodarki mogłoby pojawić się ryzyko, że miejsce na podwyżki cen w sklepach jest ograniczone i w związku z tym przerzucanie podatku niemal w pełni na konsumenta mało prawdopodobne. Wówczas mogłaby pojawić się, nie zakładana przez nas obecnie, większa presja na marże w sektorze (zwłaszcza, że zapowiedziane mocne podwyżki płacy minimalnej w kolejnych latach też się do tej presji będą dokładać). W takim scenariuszu najniżej marżowi gracze mogliby trwale spaść poniżej progu rentowności, wymuszając przyspieszenie zmian na rynku (procesy konsolidacyjne czy też decyzje o wycofaniu się z Polski) – ocenia Maria Mickiewicz.