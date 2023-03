Czy z Bitcoinów należy rozliczyć się podatkowo?

Pierwszym czynnikiem, który decyduje o konieczności rozliczenia się z podatków od Bitcoinów, jest sposób ich uzyskania. Jeśli kryptowaluty zostały zdobyte w wyniku działalności gospodarczej, np. poprzez prowadzenie kopalni, to trzeba je uwzględnić w zeznaniu podatkowym. Tak samo jest w przypadku sprzedaży kryptowalut, które były przedmiotem działalności gospodarczej lub służyły jako forma płatności za usługi lub towary.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku zakupu Bitcoinów dla celów inwestycyjnych. Tutaj zasady są bardziej skomplikowane i zależą od indywidualnej sytuacji inwestora. Generalnie, jeśli kryptowaluty były kupione i trzymane przez okres krótszy niż 12 miesięcy, to podlegają one opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%. Jeśli kryptowaluty były trzymane przez dłuższy czas, to można skorzystać z ulgi na podatek od dochodów kapitałowych.

Na jakim PIT należy wykazać przychody z kryptowalut?

Nawet jeśli podatnik nie uzyskał żadnych przychodów z kryptowalut i tylko ponosił koszty ich zakupu, musi złożyć PIT-38. W przyszłości, gdy sprzeda swoje wirtualne pieniądze, będzie mógł odliczyć te koszty od podatku. Jeśli podatnik kupował i sprzedawał kryptowaluty w ciągu roku, a koszty zakupu były wyższe niż przychody ze sprzedaży, różnica ta zostanie przeniesiona na kolejne lata, ale i tak trzeba ją uwzględnić w rozliczeniu podatkowym.

Jakie są zasady opodatkowania kryptowalut?

W zależności od kraju, w którym podatnik mieszka i handluje kryptowalutami, mogą obowiązywać różne zasady opodatkowania. Poniżej przedstawiam ogólne zasady opodatkowania kryptowalut w Polsce:

#1 Kryptowaluty są traktowane jako aktywa niematerialne i podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w zależności od rodzaju transakcji.

#2 Podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe PIT-38, nawet jeśli nie osiągnął żadnych przychodów z kryptowalut, ale dokonał transakcji kupna lub sprzedaży.

#3 Przychodem z transakcji kryptowalutowych jest różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży kryptowaluty, pomniejszona o koszty poniesione przy zakupie i sprzedaży, takie jak prowizje i opłaty.

#4 Jeśli podatnik handluje kryptowalutami jako przedsiębiorca, musi płacić podatek VAT od sprzedaży. W takim przypadku podatnik może też odliczyć VAT od zakupu kryptowalut oraz kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

#5 W przypadku gdy podatnik posiada kryptowaluty przez ponad 1 rok, a następnie je sprzeda, może skorzystać z ulgi podatkowej i opodatkować tylko 50% osiągniętego zysku.

W Polsce, podatnicy muszą składać roczne zeznanie podatkowe do końca kwietnia następnego roku podatkowego.