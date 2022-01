Czy zamieszanie związane z czasowym zniesieniem VAT wyjdzie sieciom na dobre?

W biegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelę ustawy o VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego br.

Aldi i Lidl poinformowały, że obniżą ceny około 2 tys. produktów. Jeszcze dalej poszła sieć Stokrotka, która obiecuje obniżkę cen aż ponad 12 tysięcy produktów spożywczych.

Obniżka cen o VAT niekoniecznie przełoży się na proporcjonalne obniżki cen w sklepach. Pojawi się pokusa, by wykorzystać obniżkę do podreperowania swojej marży.

VAT z 5 do 0 proc.

Obniżenie stawki VAT do zera ma objąć produkty spożywcze obecnie opodatkowane stawką 5 proc., czyli np.: mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne. Ustawa przewiduje, że obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

Eksperci są zgodni, że obniżka cen żywności o wysokość VAT jest zbyt mała, by mogła być mocno odczuwalna w portfelach Polaków.

- Zerowy VAT jest w stanie wpłynąć na wydatki gospodarstwa domowego 40-50 zł w skali miesiąca, czyli de facto niewiele – mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.

Jego zdaniem, efektem zerowego VAT będą nie tyle niższe ceny w sklepach, co spowolnienie ich dynamiki wzrostu.

- Na większość żywności obowiązuje 5-proc. stawka VAT, więc obniżka do zera tak naprawdę przyczyni się do lekkiego obniżenia dynamiki wzrostu cen żywności w koszyku inflacyjnym. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że inflacja na żywność rośnie w ciągu miesiąca o około 2 proc. Jeśli ta dynamika się utrzyma, okaże się, że w lutym będziemy mieli takie same ceny jak w listopadzie, czyli nadal wysokie – mówi ekspert.

Z kolei dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, Zespół Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym uważa, że zniesienie VAT na podstawowe grupy żywności, w połączeniu z pozostałymi działaniami tarczy antyinflacyjnej 2.0., powinno sprawić, że ich ceny będą niższe i zmniejszy się presja pracowników na podnoszenie wynagrodzeń. - Istotny przy tym będzie realny poziom obniżki cen żywności i okres w jakim się ona utrzyma, aby spadek cen nie okazał się zbyt słaby, tylko przejściowy lub oddalony w czasie – mówi ekspertka.

Kto skonsumuje obniżkę VAT?

Można szacować, że sieci handlowe obniżą ceny swoich produktów. Jest to dla nich kwestia wizerunku. Pomimo tego, że pojawia się pokusa, by wykorzystać obniżkę VAT do poprawy marży.

- Nie ma żadnych powodów, dla których sieci handlowe sprzedające żywność miałyby podwyższać swoje marże kosztem VAT. Cała branża spożywcza w czasie pandemii i ograniczeń gospodarczych radziła sobie bardzo dobrze. Rynek spożywczy jest bardzo konkurencyjny i konsumenci wiedzą, jakie ceny mają sklepy. Myślę, że przedsiębiorcy i sklepy obniżą ceny o VAT. Jeśli tego nie zrobią, to każdy konsument będzie widział na paragonie, po jakiej stawce kupuje dane produkty – mówi Mariusz Zielonka.

Podobnego zdania jest Tomasz Wagner, EY Associate Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Podatków Pośrednich i Handlu Międzynarodowego.

- Niezależnie od tego jakie będą decyzje poszczególnych placówek lub sieci, manipulacja ceną netto przy obniżce VAT będzie z pewnością oceniana bardzo krytycznie i może istotnie wpłynąć na postrzeganie danej marki, nie wspominając już o tym, że może skupić na wybranych podmiotach podwyższoną atencję fiskusa – mówi ekspert EY.

Może się jednak okazać, że niektóre firmy, producenci, dostawcy i pośrednicy skonsumują część obniżki VAT.

- Trzeba brać pod uwagę, że utrzymujący się wzrost cen różnych komponentów do produkcji, w tym żywności, może z powodu wyższych kosztów produkcji oraz zakupu żywności przez handel ograniczać realne obniżki cen żywności dla konsumentów. W sytuacji dynamicznych zmian w otoczeniu, firmy handlowe dokładają starań, aby optymalizować poszczególne procesy, m. in. podejmują działania optymalizujące oferowany asortyment. Są nimi m. in. zmiany w strukturze oferty, mogące skutkować podnoszeniem ceny na wprowadzane z wyższą marżą substytuty lub nowości – mówi Urszula Kłosiewicz-Górecka.

- Warto też pamiętać, że z wprowadzeniem zerowego VAT-u na żywność, wiążą się pewne koszty w łańcuchu dostaw, jak choćby przystosowanie kas rejestracyjnych do zmienionego systemu VAT. Może się zdarzyć, że część obniżki cen żywności przejmą firmy handlowe. Wymienione sytuacje są prawdopodobne, gdyż z badań firm realizowanych przez różne ośrodki badawcze, w tym Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że w planach firm na 2022 r., obok zacieśniania relacji z klientami (59 proc. wskazań), znalazło się zwiększanie marży (42 proc.) – dodaje.

Jak wynika z opracowania PIE, zdaniem przedstawicieli badanych firm utrzymanie płynności finansowej będzie w 2022 r., jednym z ważniejszych zadań przedsiębiorstwa. - Firmy handlowe obawiają się rosnących kosztów, również tych związanych z ochroną środowiska przyrodniczego np. gospodarka odpadami czy opakowaniami. W tej sytuacji, gdy pojawi się możliwość poprawy marży przedsiębiorstwa, to działanie takie raczej zostanie podjęte – ocenia ekspertka PIE.

- Ponadto, w literaturze udowodniono asymetryczny wpływ zmian stawek VAT na ceny produktów. I tak, przy obniżce VAT firmy niechętnie reagują obniżkami cen, ale przy ewentualnym powrocie VAT, firmy chętnie wykorzystują go do uzasadnienia wzrostu cen na produkty i usługi. Monitorowanie skutków wprowadzanych zmian powinno zapobiec sytuacji, że spadek inflacji okaże się tylko przejściowy lub oddalony – dodaje.

Które sieci zyskają?

Warto zastanowić się czy całe zamieszanie związane z czasowym zniesieniem VAT wyjdzie sieciom na złe, czy na dobre.

- W przypadku obniżki VAT-u nie można mówić o wygranych i przegranych ponieważ VAT co do zasady jest obojętny dla przedsiębiorcy. Na tym rozwiązaniu skorzystają głównie konsumenci. W przypadku sklepów osiedlowych i sieci handlowych zerowa stawka VAT na żywność nie wpłynie na zdecydowanie wyższe obroty lub ostatecznie, na dużo wyższe zyski – tłumaczy Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Tomasza Wgnera z EY, segment dyskontowy najprawdopodobniej do tematu podejdzie z dużą ostrożnością. Dla dyskontów jest to kwestia wizerunku i utrwalenia swojej pozycji na konkurencyjnym rynku.

- Nieco inaczej może wyglądać sytuacja w sklepach poziomu premium, gdzie ceny pełnią często funkcję drugoplanową – osoby z nich korzystające często skupiają się na podwyższonej jakości produktów lub na komforcie robienia zakupów w tych miejscach. Również i niewielkie sklepy osiedlowe będą miały większą swobodę ustalania cen, gdyż częstokroć są dla osób mieszkających najbliżej jedynym rozsądnym punktem zakupowym. Co więcej, nie można wykluczyć wprowadzania przez niektóre placówki tłumaczonych inflacją podwyżek w styczniu, tak aby uwzględniając obniżkę podatku utrzymać w lutym zawyżoną wcześniej cenę netto – mówi Tomasz Wagner.

Także ekspertka PIE uważa,, że zerowy VAT na żywność raczej nie spowoduje znaczących zmian w sytuacji sieci detalicznych w Polsce. - Prawdopodobnie nastąpi dalsze wzmocnienie atrakcyjności sklepów dyskontowych, które oferują niższe ceny, szeroki asortyment i są zlokalizowane blisko miejsc zamieszkania klientów. W czasie pandemii ich konkurencyjność znacząco wzrosła. Podobnie, może wzrosnąć dla klienta atrakcyjność supermarketów, położonych w osiedlach mieszkaniowych i zapewniających szybkie oraz kompleksowe zakupy. Zyskać może również e-handel żywnością, gdyż zerowy VAT na żywność w połączeniu z niższymi kosztami transportu i wysokim poziomem bezpieczeństwa zakupów, może spowodować wzrost zamówień – mówi Urszula Kłosiewicz-Górecka.

- Pozytywne oddziaływanie zerowego VAT-u na żywność może także dotyczyć firm gastronomicznych, zwłaszcza tych, które uruchomiły sprzedaż produktów żywnościowych i gotowych potraw. Ich ceny mogą okazać się bardziej dostępne dla klientów – dodaje.