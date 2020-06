Czy zawód kasjera stanie się bardziej szanowany? Pandemia zmieniła nasze postrzeganie pracowników handlu

fot. shutterstock

Ostatnie miesiące pokazały, że personel sklepów i marketów zdał niezwykle trudny egzamin. Konsumenci bardzo szybko dostrzegli rzecz z pozoru oczywistą - gdyby nie sprzedawcy za ladą, przy regałach i kasie, nie zrobiliby zakupów, co w okresie narastających apokaliptycznych wizji stało się nagle bardzo realne i zagroziłoby ich egzystencji.

Maks Michalczak z agencji Abanana Advertising komentuje dla nas wpływ pandemii na postrzeganie przez społeczeństwo zawodu kasjera-sprzedawcy.

Czas pandemii jest nie tylko okresem niepokoju o zdrowie i ekonomiczne konsekwencje działań podjętych w celu przerwania transmisji wirusa. Nowa rzeczywistość i tymczasowy lock down znacznie zawęziły naszą życiową przestrzeń i kontakty międzyludzkie, nawet rodzinne. Interakcje społeczne wielu z nas przez kilka lub kilkanaście tygodni ograniczały się do tych ze sprzedawcami i kasjerami. To oni, na co dzień ledwie dostrzegani, stali się nagle dla nas bardzo ważni. Dzięki nim zaopatrywaliśmy się w niezbędne artykuły pozwalające przetrwać bezpiecznie i spokojnie w czasie izolacji wymuszonej pandemią. Handel detaliczny, szczególnie ten najbliżej miejsca zamieszkania i raczej niedoceniany, stał się dla naszego funkcjonowania kluczowy.

Sprawdźmy, czy społeczeństwo rzeczywiście dotychczas nie ceniło kasjerów i sprzedawców? Częściową odpowiedź na to pytanie daje raport CBOS, który opublikowany został w grudniu 2019 roku. On jednoznacznie pokazuje, że bohater tego komentarza nie ma już nic wspólnego z wizerunkiem rodem z PRL-u i satyrycznymi obrazkami z komedii filmowych, do których tak chętnie wracamy. Sieci handlowe również zrozumiały, że to pracownicy pozostający w bezpośrednim kontakcie z konsumentami budują wizerunek firmy, dlatego prześcigają się obecnie w oferowaniu coraz korzystniejszych warunków zatrudnienia. To właśnie zazwyczaj przemiłe panie, które w 80% - jak podaje GUS - stanowią kadrę sprzedawców, są jedynym kontaktem ich sklepu z klientem. Statystyczny Kowalski spotyka je średnio raz na dwa dni, z kadrą zarządzającą może nie zetknąć się nigdy w życiu.

Co w takim razie ukazał raport Centrum Badania Opinii Społecznej? Otóż zawód określany jako "sprzedawca w sklepie" zajął 14. miejsce na 31 poważanych profesji. Uplasował się tym samym w środku stawki, wyprzedzając m.in. urzędników, policjantów, artystów, sędziów, dziennikarzy oraz przedsiębiorców i właścicieli większych firm. Duże poważanie temu zawodowi przyznało aż 65% ankietowanych, średnie 33%, a małe zaledwie 1%.