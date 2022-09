Czym przyciągają klientów Galeria Północna i Galeria Jurajska?

Północna kusi ofertą i… dzielnicą

Galeria Północna stawia na wielowymiarowy rozwój, zaznaczając coraz mocniej swoją obecność na warszawskim rynku, a zwłaszcza na prawym brzegu Wisły. Obiekt nie tylko realizuje kolejne wyróżniające go inwestycje, ale także umacnia ofertę. Tylko w ostatnich 3 latach w galerii zrealizowano aż 17 dużych inwestycji związanych z infrastrukturą oraz przestrzeniami dla klientów.

Centrum zainwestowało m.in. w unikalny na warszawskim rynku retail ogród na dachu, który ma aż 5 tys. m kw. Oprócz tego Północna stworzyła zewnętrzne place zabaw oraz strefę kids w galerii. Zyskała także gastronomia. W obiekcie powstał tzw. mały food court, a wzdłuż jednej z ulic utworzono ogródki restauracyjne. Sezonowo uruchomiono też 2 punkty gastronomiczne w ogrodzie na dachu. Dodatkowo otwarto CoWork Cafe – przestrzeń dla klientów umożliwiającą pracę poza biurem. Zmotoryzowani zyskali dodatkowy parking zewnętrzny.

– W odpowiedzi na potrzeby rynku warszawskiego i konsumenta konsekwentnie rozwijamy centrum przyjazne rodzinom i socjalizujące, w którym, oprócz zakupów, można spędzić czas wolny, spotkać się ze znajomymi, a nawet pracować – mówi Roman Bugajczyk, Head of Retail in Poland w GTC S.A.

Od początku 2020 r. centrum wzbogaciło się aż o 17 najemców, którzy zajęli łącznie ponad 6,5 tys. m kw. W gronie tym można znaleźć m.in. pierwszy w Warszawie HalfPrice, e-obuwie, Only czy Kodano. Przybyło także lokali gastronomicznych. Mimo wyzwań, jakie przyniosła pandemia, w tym segmencie Północna zanotowała aż 6 nowych otwarć. Jednocześnie od stycznia br. Północna prolongowała umowy najmu obejmujące niemal 5,8 tys. m kw.

Najemcy Galerii Północnej inwestują w swoje sklepy

Rośnie także liczba marek decydujących się na dodatkowe inwestycje, np. powiększenie sklepu lub debiut nowego konceptu. Przykładem jest zarówno CCC, jak i Sinsay, który po relokacji stworzył największy w Polsce salon.

Galeria dynamicznie odrabia zarówno footfall, jak i obroty. Ten pierwszy wykazuje stały trend wzrostowy, zbliżając centrum do wyników z 2019 r. W przypadku obrotów te wskaźniki są już wyższe niż przed pandemią. Dla przykładu: w I półroczu br. względem I półrocza 2019 r. obroty Północnej zwiększyły się niemal o 20%.

Nie bez znaczenia jest też rozwój Białołęki, w której położona jest galeria. Jest to obecnie dzielnica o największej liczbie nowych inwestycji mieszkaniowych.

Galeria Jurajska mocna na południu

W podobnym kierunku na swój rozwój patrzy Galeria Jurajska.

Ostatnie lata przyniosły tu kilkadziesiąt inwestycji, które pomnożyły atrakcje i poszerzyły funkcje obiektu. Nad brzegiem Warty powstały Bulwary Jurajskie, czyli nowoczesny ogród miejski. Z kolei w obiekcie zamontowano „Zegar Jurajski” – największą tego typu konstrukcję ze ścianą wodną na świecie. W centrum powstały też olbrzymie akwaria słodko- i słonowodne, tworzące strefę dydaktyczno-wypoczynkową, a także liczne strefy relaksu. Modernizacji i „beautyfikacji” poddano natomiast aleje handlowe, strefy wejść do galerii, a także food court.

Zmiany w przestrzeni nie są jedynymi, które zauważają klienci i najemcy. Centrum z sukcesem prowadzi rekomercjalizację, wprowadzając unikalne lokalnie marki. Tylko od początku 2020 r. tenant-mix wzbogacił się aż o 15 nowych brandów, a wieloletni partnerzy obiektu prolongowali umowy, w efekcie czego galeria jest niemal w 100% skomercjalizowana. Ostatni rok to głośne otwarcia, m.in. największego w woj. śląskim sklepu HalfPrice, New Balance, FootLocker czy Studia Planowania IKEA, a także remodeling So! Coffee, Pepco i Empiku.

Popularność przekłada się na wyniki, w tym na obroty, które w I półroczu br. względem I półrocza 2019 r. wzrosły o blisko 9%.