Mleko pasteryzowane

Proces pasteryzacji można nazwać tradycyjną metodą obróbki cieplnej, która ma na celu wyeliminowanie szkodliwych bakterii i drobnoustrojów, jednocześnie przedłużając okres przydatności mleka do spożycia. Mleko poddaje się pasteryzacji poprzez podgrzewanie go do około 72 stopni przez krótki czas, a następnie raptowne schłodzenie. Dzięki temu zabiegowi, mleko zachowuje większość swoich naturalnych składników odżywczych, witamin i minerałów.

Mleko UHT

Mleko UHT poddawane jest znacznie intensywniejszemu procesowi Ultra High Temperature, opierającego się na pasteryzacji cieczy w bardzo wysokiej temperaturze, dochodzącej nawet do 135 stopni Celsiusa. Proces ten jest krótki, a mleko poddane obróbce pakowane jest w szczelne, sterylne opakowanie. Ten rodzaj mleka charakteryzuje się dłuższym okresem przydatności do spożycia, co pozwala na przechowywanie go przez dłuższy czas bez konieczności chłodzenia.

Które mleko wybrać?, fot. mat. pras.

Czym różni się mleko pasteryzowane od UHT?

Najważniejszą różnicą między mlekiem pasteryzowanym a UHT jest temperatura obróbki cieplnej. Proces UHT wymaga znacznie wyższej temperatury, co wpływa na trwałość i stabilność mikrobiologiczną mleka. Mleko pasteryzowane ma zazwyczaj krótszy okres przydatności do spożycia w porównaniu z mlekiem UHT, które może być przechowywane w temperaturze pokojowej przez długi czas. Ponadto mleko pasteryzowane zachowuje większość swoich naturalnych składników odżywczych, witamin i minerałów, podczas gdy mleko UHT może mieć nieznacznie zmniejszoną wartość odżywczą.

Które mleko wybrać?

Oba rodzaje mleka są bezpieczne do spożycia i dostarczają cennych składników odżywczych. Wybór między mlekiem pasteryzowanym a UHT zależy od preferencji konsumentów oraz ich indywidualnych potrzeb. Mleko pasteryzowane może być lepszym wyborem dla tych, którzy preferują świeżość i naturalny smak mleka, podczas gdy mleko UHT będzie bardziej odpowiednie dla osób potrzebujących dłuższego okresu przechowywania napoju bez potrzeby jego chłodzenia.