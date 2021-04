Czynsz w galeriach będzie obniżony o 80 proc., po trzech miesiącach o 50 proc.

Czynsz dla najemców galerii handlowych zostanie obniżony o 80 proc., fot. dlahandlu.pl (centrum Westfield Arkadia)

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne otrzymają pomoc finansową, zaś najemcy galerii handlowych obniżkę czynszu w czasie lockdownu w wysokości 80 procent – zdecydowała Rada Ministrów. Będzie także możliwe umarzanie spłaty pomocy przyznawanej z tarczy antykryzysowej.

Przyjęte przez Radę Ministrów instrumenty pomocy wynikają z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przygotowanej w ministerstwie rozwoju, pracy i technologii. Nowelizacja zostanie teraz przesłana do Sejmu.

- Przygotowaliśmy wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w wyniku zamknięcia szkół oraz galerii handlowych, mieli znacznie ograniczoną możliwość prowadzenia działalności, a mimo to nie korzystali z dotychczasowych rozwiązań pomocowych, gdyż nie obejmuje ich system kodów PKD opisujących charakter działalności – powiedział wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Pomoc dla sklepików szkolnych

Wsparcie dla osób prowadzących sklepiki szkolne będzie podobna do pomocy, jaką otrzymują firmy z tzw. tarczy branżowej i rozporządzeń pomocowych do niej.

Pomoc dotyczyć ma przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z.

Sklepiki szkolne otrzymają pomoc w postaci:

- zwolnienia z opłacania składek na ZUS,

- dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,

- świadczeń postojowych,

- małych dotacji do 5 tys. zł.

Podstawowym kryterium otrzymania pomocy będzie wykazanie 40 proc. spadku przychodów odnotowanych w odpowiednim okresie rozliczenia od listopada 2020 r. do marca 2021 r., a także prowadzenie określonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r. W zależności od sytuacji epidemiologicznej nie można wykluczyć, że na etapie prac parlamentarnych pomoc zostanie rozciągnięta także na kolejne okresy czasu.

Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał złożyć oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki oświatowej o tym, że był związany przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, a który to miesiąc jest „podstawą” złożenia danego wniosku, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności.