Czynszowy dialog w galeriach handlowych. Spożywka spokojnie walczy o swoje

Na zdj. sklep sieci Biedronka w Galerii Młociny, fot. materiały prasowe JMP

Sieci odzieżowe podjęły zdecydowane kroki ogłaszając masowe wyprowadzki z galerii handlowych. Operatorzy spożywczy, którzy mogli działać w okresie zamrożenia galerii, na razie nie składają takich deklaracji. Wspominają jednak o zauważalnych spadkach sprzedaży w takich lokalizacjach. Czy Biedronka, która otrzymała już wytyczne ws. renegocjacji czynszów przetrze szlaki konkurencji?

Igor Klaja, prezes firmy OTCF, właściciel marki 4F, powiedział niedawno, że przy zachowaniu przedkryzysowego poziomu czynszów, handel nadal będzie ponosił gigantyczne straty. Klaja w rozmowie z money.pl przyznał, że stopniowe odmrożenie gospodarki to bardzo dobry ruch, ale nie spodziewa się, że nagle wszyscy ruszą do galerii handlowych. Marka pracuje obecnie nad takim przestawieniem biznesu, by sprostać nowym potrzebom, które pojawiły się w czasie epidemii. Być może odpowiedzią będą mniejsze sklepy, niekoniecznie w galeriach handlowych. Czy to oznacza, że cały handel wyprowadzi się z galerii i wróci na ulice? To jest raczej mało prawdopodobne. Sieci obrały dwie ścieżki: jedni starają się po prosty renegocjować stawki czynszów, a drudzy publicznie oświadczyli, że wypowiadają umowy najmu. Te bardziej drastyczne ruchy wykonują sieci non-food jak LPP czy Empik. Operatorzy spożywczy są dużo bardziej ostrożniejsi, chociaż ich sprzedaż w galeriach handlowych, pomimo faktu, że mogli funkcjonować nawet w okresie „zamrożenia” galerii, nie napawa optymizmem. Jedno jest pewne – pandemia koronawirusa i rządowe obostrzenia zmieniły układ sił w relacji najemca a zarządca galerii handlowej.

Exit odzieżówki

Tydzień temu rynek zaskoczył komunikat LPP. Odzieżowy gigant zdecydował o odstąpieniu od części umów najmu zawartych z właścicielami galerii handlowych w Polsce. Spółka odstąpi od umów stanowiących około 29,5 proc. ogólnej powierzchni handlowej wykorzystywanej przez grupę. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy to ostateczny krok czy raczej próba uzyskania potężnej zniżki czynszu w toczących się negocjacjach. W ślad za LPP poszły kolejne marki jak Empik, który podjął decyzję o odstąpieniu od ponad 40 umów najmu w galeriach handlowych czy właściciel marki odzieżowej Quiosque, który zdecydował się nie wznawiać działalności handlowej w 32 salonach zlokalizowanych w galeriach handlowych.

Supermarkety zachowują spokój

Najemcy z kategorii non-food zdecydowali się na wyprowadzkę, bo ponieśli gigantyczne straty. Tymczasem supermarkety były nadal otwarte, chociaż poziom sprzedaży w tych lokalizacjach na pewno był niższy (pomijając początkową fazę gromadzenia zapasów przez konsumentów). Eksperci mówią jednak, że w przyszłości konsumenci na zakupy spożywcze wybierać będą lokalizacje bliżej domu a wielkie obiekty jak galerie handlowe czy hipermarkety będą kojarzyły się raczej z potencjalnym zagrożeniem. Detaliści muszą więc działać z wyprzedzeniem. Wiemy już, że Biedronka chce renegocjować stawki najmu w tego typu lokalizacjach. Takie wytyczne do szefów sklepów sieci Biedronka wysłał Hugo Mesquita, szef makroregionu mazowieckiego w Jeronimo Martins Polska. Firma wskazuje, że musi szukać dodatkowych pieniędzy, bo sporo wydaje na środki czystości czy dodatkowe pensje.

Kaufland, który posiada swoje markety także na terenie galerii nie zdradza nam swojej strategii wobec tych lokalizacji. Zapewnienia firmy wskazują jednak, że koronawirus raczej nie zamrozi ekspansji sieci. – Silna ekspansja jest jednym z elementów strategii naszej sieci. Tylko w tym roku oddaliśmy do użytku klientów siedem sklepów. Wśród nich były zarówno nowo powstałe obiekty w Częstochowie, Piastowie i Zawierciu, jak i cztery zmodernizowane obiekty – w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku w Galerii Chełm oraz w Ostrołęce w Galerii Bursztynowej. Stały rozwój naszej sieci sprawia, że jesteśmy dostępni już w 220 lokalizacjach, a przed nami kolejne inwestycje. Obecnie przygotowujemy plany modernizacji obiektów w Lublinie oraz Wrocławiu, trwają także prace budowlane przy nowo powstających sklepach w Katowicach, Lublinie i Szczecinie. Planując dalszą ekspansję, uważnie przyglądamy się możliwościom rynkowym oraz preferencjom klientów, co wpływa również na wybór lokalizacji, w których otwierają się sklepy pod szyldem Kaufland – informuje biuro prasowe sieci.

W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele sieci Aldi. - Ten szczególny okres nie wpłynął znacząco na zmianę strategii ekspansji Aldi, ponieważ dotychczas wybierając lokalizacje naszych sklepów preferowaliśmy obiekty własne - wolnostojące. Stanowią one zdecydowaną większość spośród niemal 140 sklepów naszej sieci. Tylko w kilku przypadkach nasze placówki funkcjonują w ramach galerii handlowych, taka sytuacja ma miejsce w przypadku np. Supersamu w Katowicach, Galerii Miodowej w Kluczborku, a także sklepu w Bydgoszczy w Galerii Zielone Arkady, którego otwarcie zaplanowane zostało na 8 maja – podało nam biuro prasowe firmy. Sieć zdradza, że restrykcje związane z ograniczeniami funkcjonowania galerii handlowych wpłynęły na zmniejszenie liczby klientów robiących zakupy w sklepach Aldi zlokalizowanych w tego typu obiektach. Zmienił się też model dokonywania zakupów. - Klienci robią zakupy w sposób bardziej przemyślany, przychodzą do sklepów rzadziej, ale z gotową listą potrzebnych produktów, aby nie wracać do sklepu jeśli o czymś zapomną lub czegoś im zabraknie. A to z kolei przełożyło się na zauważalne spadki sprzedaży w sklepach zlokalizowanych na terenie galerii. Wierzymy jednak, że wraz ze stopniowym odmrażaniem gospodarki i ponownym otwarciem galerii handlowych, poziom sprzedaży w tych lokalizacjach wróci do poziomu sprzed epidemii – zapewnia firma i dodaje, że lokalizacja sklepu w galerii handlowej nie ma jednoznacznego wpływu na poziom obrotu sklepu. Zdecydowanie ważniejsze są takie parametry jak położenie na terenie miasta, w pobliżu centrum i miejsc często odwiedzanych przez potencjalnych klientów. Wpływ na poziom obrotu ma także sąsiedztwo innych sklepów oraz bliskość bezpośredniej konkurencji.

Sieć Organic Farma Zdrowia przyznała, że ograniczenia wprowadzone 14 marca br., związane z handlem w czasie pandemii COVID-19, zmieniły w ciągu 24 godzin sytuację w sklepach sieci. - Sklep internetowy Organic24.pl wystrzelił jak z rakiety i nie był w stanie realizować ciągle napływających zamówień. Sklepy przy ulicach i na osiedlach również odnotowały duże, często wręcz wyśmienite wzrosty sprzedaży. Niestety jednak - dotychczasowa siła handlowa spółki tkwiąca w sklepach zlokalizowanych w galeriach stopniała o ponad 52% (w niektórych sklepach nawet o 90%), co w efekcie końcowym dało duży spadek sprzedaży całej spółki) - poinformowała firma. Sieć nie chciała nam zdradzić czy próbuje renegocjować stawki czynszów w galeriach handlowych. Wiemy jedynie, że spółka posiada 17 delikatesów mieszczących się w centrach handlowych.

Detaliści spoglądają w stronę ulic handlowych

Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego CBRE, informuje, że w ostatnich tygodniach obserwuje zwiększone zainteresowanie sieci spożywczych możliwościami otwarcia nowych lokalizacji, głównie na ulicach handlowych. Ponadto detaliści szukają nowych przestrzeni magazynowych. Jednocześnie nie widać, żeby znacząco zmienił się popyt wśród operatorów spożywczych na lokalizacje w centrach handlowych.

Chociaż supermarkety na razie nie odwracają się od galerii handlowych nie oznacza, że nie zrobią tego w przyszłości. Czy nie boją się, że tego typu lokalizacje będą się kojarzyły z potencjalnym zagrożeniem i będą rzadziej odwiedzane, niż wolnostojące placówki?

- Ponowne otwarcie centrów handlowych jest objęte bardzo konkretnymi zasadami. Jedno jest pewne – bezpieczeństwo klientów i pracowników jest i będzie priorytetem. Właściciele centrów handlowych na pewno dołożą wszelkich starań, aby informacje o wprowadzonych zasadach bezpieczeństwa, były powszechnie znane. Będą do nich należały m.in. częste dezynfekcje powierzchni wspólnych, w tym toalet, stały nawiew świeżego powietrza, zachowanie bezpiecznych odległości między klientami czy maseczki i rękawiczki dla wszystkich obecnych w centrum. Te wszystkie działania mają zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w centrach. Oczywiście obiekty wolnostojące stosują bardzo zbliżone zasady. Ogólnie należy powiedzieć, że doświadczenia innych krajów pokazują, że stosowane zasady bezpieczeństwa dla obiektów handlowych oraz świadomość klientów wpływają na poziom odwiedzalności centrum, która jest niższa niż przed pandemią o ok. 35%, ale z tendencją wzrostową – mówi szefowa sektora handlowego CBRE i dodaje, że pandemia koronawirusa i jej skutki wpływają na relacje najemca-wynajmujący. - Widzimy jednak, że jest to dialog i chęć osiągnięcia porozumienia między stronami, aby jak najszybciej ustalić warunki przyszłej współpracy oraz uruchomić ponownie działalność – podsumowuje nasza rozmówczyni.