Da Grasso w Fortnite. Sieć pizzerii stawia na gaming

- Od kilku lat obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój e-sportu. Chcemy być aktywnym uczestnikiem tego procesu, a dołączenie do grona partnerów największej polskiej organizacji e-sportowej – devils.one było naturalną konsekwencją tej decyzji. Nie bez znaczenia jest fakt, że nasz flagowy produkt – pizza, jest naturalnym towarzyszem rozgrywek gamingowych. W realizacji poszczególnych turniejów aktywny udział biorą również nasi franczyzobiorcy, którzy odpowiadają za realizację dostaw oraz nagród do uczestników poszczególnych turniejów – komentuje Rafał Piasecki, maganer operacyjny ds. marketingu w Da Grasso.

Nowa grupa odbiorców Da Grasso

Tylko w ciągu pierwszych miesięcy współpracy wspólne aktywacje wygenerowały dotarcie do 1,5 miliona użytkowników popularnych mediów społecznościowych, gromadząc wokół marki Da Grasso nową, zaangażowaną grupę odbiorców. Sukces poprzednich edycji sprawił, że partnerzy podjęli decyzję o rozszerzeniu wspólnych działań.

- Gracze e-sportowi, to bardzo unikalna społeczność, która posiada swój styl komunikacji. W naszych działaniach chcieliśmy utrzymać te zasady, dlatego zaufaliśmy devils.one oraz jej współpartnerom. Doświadczenie organizacji pozwala na zbudowanie przekazu, który jest naturalny dla graczy i nie stanowi reklamy uporczywej dla użytkownika. Ze względu na wieloletnią współpracę całą aktywację przeprowadziliśmy z Pepsi, promując jednocześnie popularny wśród graczy zestaw – pizza i Pepsi Max. Osobowość marek Da Grasso i Pepsi Max doskonale „siadła” w świecie Fortnite, tworząc spójną przestrzeń do rozgrywki – dodaje Rafał Piasecki.

Da Grasso i mapa w Fortnite

Fortnite jest jedną z najpopularniejszych gier wśród młodszego pokolenia. W ramach Pizza Game Day powstała złożona przygoda, która składa się z pięciu poziomów, sprawdzających różne umiejętności graczy – m.in.: szybkość, precyzję czy spostrzegawczość. Podczas rozgrywki, gracze będą m.in. odwiedzać lokal Da Grasso czy wcielać się w dostawcę pizzy. Na finałowym poziomie na użytkowników czeka ostateczny przeciwnik – boss, którego muszą wspólnie pokonać. Zwycięzca jednak może być tylko jeden. Wygrywa gracz, który zdobędzie najwięcej punktów z wszystkich poziomów. Dla osób, którzy podejmą wyzwanie, czekają atrakcyjne nagrody o łącznej wartości 6000 zł, w tym Pay Safe Card, gadżety i kody zniżkowe do wykorzystania w Da Grasso.

Za realizację doświadczenia odpowiada drużyna e-sportowa devils.one oraz agencja all for one – a41.gg.

Da Grasso szuka franczyzobiorców

Aktualnie Da Grasso poszukuje partnerów franczyzowych w kilkunastu miastach Polski m.in.: Bytomiu, Czechowicach-Dziedzicach, Dębicy, Elblągu, Gdańsku, Grudziądzu, Krakowie, Kielcach, Lesznie, Ostrowi Mazowieckiej, Otwocku, Poznaniu, Niepołomicach, Jeleniej Górze, Warszawie, Wrocławiu i Zgorzelcu. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: https://www.dagrasso.pl/franczyza.

Da Grasso posiada obecnie blisko 190 lokali w całym kraju, jednak wciąż ma ambicję, aby rozszerzać grono miejscowości z dostępem do swojej oferty. Jednym z impulsów było dołączenie pod koniec minionego roku do międzynarodowego koncernu Orkla.