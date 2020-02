Dailyfruits bierze powierzchnię magazynową w Citylink Wrocław Stadion

Dailyfruits codziennie od ponad 10 lat dostarcza do polskich biur, firm i zakładów produkcyjnych, owoce i zdrowe przekąski, które pakowane w skrzynki trafiają bezpośrednio do biurowych kuchni. We Wrocławiu Dailyfruits potrzebowała niespełna 1100 mkw. powierzchni magazynowej z możliwością samodzielnej adaptacji do budowy chłodni o różnych temperaturach oraz powierzchni biurowej.

- Poszukiwaliśmy magazynu mniej więcej w tej części Wrocławia. Kluczowe było dobre połączenie z obwodnicą i łatwy dojazd do miasta. Na plus dla tej lokalizacji była bliskość przystanków komunikacji miejskiej – co ułatwi dojazd do pracy pracownikom. Na korzyść Citylink przemawiał też fakt, że zaoferowali odpowiadające nam powierzchnie w deweloperskim standardzie i mogliśmy zrobić kilka adaptacji. Dzięki temu idealnie dopasowaliśmy magazyn do naszych procesów biznesowych - mówi Bartosz Krudysz, współwłaściciel firmy Dailyfruits.

W transakcji najemcy doradzała firma AXI IMMO.

Citylink Wrocław Stadion to powierzchnie magazynowo -biurowo-wystawiennicze, które powstają tuż przy wrocławskiej obwodnicy w oparciu o najnowsze technologie. Łącznie obiekt przyjmie najemców na powierzchni ponad 10 500 mkw a wynajem magazynów rozpoczyna się już od 500 mkw.

Obiekt zostanie oddany do użytku w III/IV kw.2020 roku.