Dan Cake: Pandemiczny rok dobry dla branży piekarniczej

Podobnie jak przebieg pandemii, tak i preferencje konsumentów zmieniały się w czasie jej trwania. W pierwszym okresie nastąpił znaczny wzrost zapotrzebowania na pieczywo pakowane. - Wynikało to przede wszystkim z faktu, że posiada ono dłuższy okres przydatności do spożycia, a dodatkowo jest uznawane za bardziej higieniczne. Miało to odbicie w naszych wynikach sprzedażowych - największe obroty zanotowaliśmy właśnie w kategorii chlebów tostowych- informuje firma Dan Cake.

Dan Cake w pandemii nadal inwestował. - W tych trudnych dwunastu miesiącach z powodzeniem uruchomiliśmy kolejną linię do produkcji Bułeczek Mlecznych i Bułek do Burgerów, a także zakończyliśmy etap realizacji automatyki w strefie pakowania w nowej hali produkcyjnej, poprzez zastosowanie różnego rodzaju robotów. Z końcem roku ruszyliśmy również z rozbudową naszego zakładu produkcyjnego w Chrzanowie o własne centrum logistyczne. Realizowany projekt obejmuje budowę centrum logistycznego, składającego się z trzech hal: załadunkowej, łącznikowej oraz w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania - podaje firma.

- Widać wyraźnie, że branża piekarnicza nadal będzie się intensywnie się rozwijać i kształtować. Jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa – jak Dan Cake Polonia – to będą one umacniać swoją pozycję na rynku, stawiając na ciągły rozwój. Wynika to z faktu, że sieci handlowe preferują współpracę z większymi, prężnie działającymi dostawcami, którzy są w stanie sprostać dużej ilości dostaw i wysokiemu zapotrzebowaniu na konkretne produkty. Niemniej mniejsze, lokalne piekarnie nie powinny czuć się zagrożone, ponieważ ten sektor również intensywnie się rozwija. Polacy z jednej strony cenią sobie szeroką dostępność produktów piekarniczych - to, że są opakowane oraz posiadają dłuższy czas przydatności do spożycia, przy jednoczesnym braku konserwantów i zbędnych dodatków. Z drugiej strony lubią także wyroby rzemieślnicze, które obecnie stały się bardzo popularne. Nie ma tutaj kanibalizmu, natomiast jest to z pewnością nisza i szansa dla mniejszych producentów. Te dwie odnogi branży piekarniczej nadal wzajemnie będą się uzupełniać - uważa spółka.