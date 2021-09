Dan Cake przeciwdziała marnowaniu żywności w ramach kampanii „Często Dobre Dłużej”

W ramach współpracy został podpisany Pakt Koalicji Partnerów, którzy zobowiązali się do umieszczenia na etykietach specjalnych piktogramów. Mają one przypominać konsumentom, aby używali swoich zmysłów do podjęcia decyzji, czy zjeść dany produkt po upływie terminu przydatności do spożycia. Oznaczenia te, opatrzone hasłami „Popatrz, Powąchaj, Posmakuj”, pojawią się m.in. na chlebie tostowym i bułeczkach mlecznych Dan Cake.

Oznaczenia dat ważności na produktach wciąż są dla konsumentów niezrozumiałe, czego efektem jest wyrzucanie produktów spożywczych, które, choć krótko po terminie, nadal nadają się do spożycia.

Oznaczenie „najlepiej spożyć przed” odnosi się do jakości produktu, a producent zobowiązuje się, że nie zmieni on swoich właściwości w zakresie smaku, wyglądu, zapachu i konsystencji do określonej daty. Żywność po jej upływie wciąż będzie bezpieczna do spożycia. To konsument powinien stwierdzić, czy w jego ocenie produkt wciąż może zostać skonsumowany. Z kolei „należy spożyć do” odnosi się głównie do świeżej i łatwo psującej się żywności (np. mięsa). Po upływie daty podanej na opakowaniu produkt może już stanowić zagrożenie dla zdrowia.

- Problem marnowania żywności jest zjawiskiem globalnym, dotyczącym każdego z nas. Wierzymy, że można mu skutecznie przeciwdziałać, dlatego dołączyliśmy do kampanii „Często Dobre Dłużej” - mówi Małgorzata Chudzik, członek zarządu Dan Cake Polonia.

W kampanii „Często Dobre Dłużej” obok Dan Cake biorą udział m.in. marki takie jak Danone, Frosta, Herbapol, Kaufland, Nestle czy Winiary.