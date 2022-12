Dan Cake rozda 100 tys. bułeczek

Tym razem Smak Beztroski wsparty bestsellerowymi bułeczkami mlecznymi trafi bezpośrednio do trzech miast w Polsce: Krakowa, Warszawy oraz Wrocławia. W tych miastach na kilka dni powstaną specjalne cukiernie pełne Smaku Beztroski, w których mieszkańcy miast zostaną obdarowani bułeczkami mlecznymi TO GO! W sumie planowane jest rozdanie 100 tys. bułeczek mlecznych.

Akcja eventowa pod hasłem „Beztroska to bułka z mlekiem” została wsparta specjalnym filmem promocyjnym, który można obejrzeć na kanale YouTube marki oraz na kanałach social media Dan Cake. Film został przygotowany przez agencję 19 Południk. Za produkcję filmów odpowiedzialne jest studio Talking Heads, natomiast akcje eventowe przygotowała agencja Eskadra. Wsparcie komunikacyjne akcji zapewnia agencja 8Sense Public Relations.

Cała akcja promocyjna rozpoczęła się wczoraj w Krakowie, w którym do jutra można otrzymać bułeczki mleczne wraz z kubkiem gorącej kawy lub kakao.

– Doświadczanie beztroski w codziennym, zabieganym życiu to duże wyzwanie. W Dan Cake wierzymy jednak, że Beztroska to bułka z… mlekiem. Przez trzy jesienne tygodnie od poniedziałku do czwartku będziemy dzielić się nią w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu, serwując nasze pyszne bułeczki mleczne oraz gorącą kawę lub kakao, żeby stan beztroski towarzyszył naszym konsumentom cały dzień – powiedział Wiktor Kowalski, Brand Manager Dan Cake Polonia.