Dania, Węgry, Francja, Portugalia i Wielka Brytania - te kraje też walczą z otyłością podatkami

WHO wydała rekomendację, dotyczącą stosowania odpowiedniej polityki fiskalnej, która wpływa na trendy żywieniowe w społeczeństwie, a tym samym przyczynia się do poprawy zdrowia populacji w krajach rozwiniętych. Działania te mają szczególne znaczenie w zapobieganiu problemu nadwagi i otyłości, zwłaszcza wśród osób młodych oraz o niskich dochodach. Polska również postanowiła walczyć z nadwagą poprzez podatek. A wyglądają takie podatki w innych krajach europejskich?

Rząd w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów powołuje się na takie kraje jak: Dania, Węgry, Francja, Portugalia i Wielka Brytania.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej sukcesywnie wprowadzają zmiany w zakresie cen żywności.

W 2011 r. Dania jako pierwszy kraj wprowadziła daninę obejmującą tłuszcze nasycone w żywności. W ślad za Danią reformy te zostały przeprowadzone m.in. przez Węgry (dotyczyły żywności o niskiej gęstości odżywczej), Francję (dotyczyły napojów słodzonych) oraz Portugalię (podatek „fast foodowy”).

W Dani podatek od produktów zawierających tłuszcze nasycone doprowadził do znacznego zmniejszenia ich spożycia, a w konsekwencji do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa i zmniejszenia umieralności.

W Finlandii wykorzystuje się politykę cenową jako narzędzie wpływające na wielkość spożycia żywności. Należy zaznaczyć, że słodycze oraz napoje bezalkoholowe zostały objęte dodatkowo podatkiem akcyzowym.

We Francji wdrożono Narodowy Program Żywienia i Zdrowia, w ramach którego wprowadzono m.in. zakaz umieszczania automatów vendingowych w szkołach. Od 2011 r. obowiązuje również danina od napojów słodzonych. Ponadto w 2017 r. został wprowadzony zakaz sprzedaży nieograniczonej ilości napojów bezalkoholowych w ofercie „tyle, ile możesz wypić”.

Na Węgrzech od 2011 r. obowiązuje podatek zdrowia publicznego. Opodatkowanie dotyczy produktów spożywczych, które mają potwierdzone ryzyko zdrowotne (wysoka zawartość cukrów). Główne cele wprowadzenia podatku to: zachęcanie do zdrowszych nawyków żywieniowych przez zwiększenie dostępności zdrowych produktów spożywczych, zachęcanie do reformulacji, zwiększanie dochodów na zdrowie publiczne. Podatek jest obliczany na podstawie zawartości cukru, soli i metyloksantyny w opakowaniach jednostkowych produktów spożywczych. Pierwsza ocena skutków wdrożenia tego rozwiązana, przeprowadzona rok później, wykazała, że 26–32% konsumentów zmniejszyło spożycie produktów objętych podatkiem. Wzrost ceny był główną siłą napędową, chociaż wysoki odsetek konsumentów (22–38%, w zależności od kategorii żywności) zmniejszył ich spożycie z powodu zwiększonej świadomości zdrowotnej. Co więcej, producenci żywności (40%) przeprowadzili reformulację swoich produktów, 30% całkowicie usunęło niekorzystne składniki w swoich produktach, a 70% obniżyło zawartość niekorzystnych składników w swoich wyrobach. Druga ocena skutków przeprowadzona w 2014 r. miała na celu określić, czy zmiany będą miały wpływ na konsumpcję w dłuższej perspektywie oraz jaki zaobserwowano wpływ na status żywieniowy i społeczno-ekonomiczny. Wstępne wyniki wykazały, że zaobserwowano zmiany w zachowaniach żywieniowych konsumentów, np. wybór tańszego, często zdrowszego produktu.