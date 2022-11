Danone chce przekonać Polaków do zdrowej diety

W ciągu ostatnich 20 lat spółki Danone w Polsce przeznaczyły na realizację projektów społecznych przeszło 111 mln zł.

Biznes i nauka połączą zdrową dietę z wpływem na środowisko

W kraju, w którym 12 mln osób cierpi na choroby dietozależne, a działania prośrodowiskowe dopiero nabierają rozpędu, platforma ekspercka ZDROWIE-PLANETA-PRZYSZŁOŚĆ zajmie się m.in. kwestiami związanymi z kryzysem klimatycznym i wpływem żywienia na zdrowie człowieka. Think tank będzie stanowić zupełnie nową jakość w debacie publicznej, koncentrując się na interdyscyplinarnym spojrzeniu na trendy żywieniowe oraz zrównoważoną produkcję i konsumpcję.

– Rozpoczynając ten projekt staliśmy się integratorem świata nauki związanego z żywnością i środowiskiem naturalnym, a także partnerem dostarczającym ekspertyzę biznesową. Dzięki połączeniu kompetencji chcemy tworzyć zrównoważone rozwiązania żywieniowe dla pokoleń i na pokolenia – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek Danone w Polsce.

Think tank będzie przestrzenią, w której spotkają się wiodący naukowcy i niekwestionowani eksperci w swoich dziedzinach. Do inicjatywy dołączyli już m.in. dr hab. inż. Zbigniew Karaczun specjalizujący się w tematyce ochrony środowiska, klimatu, sozologii, polityki ekologicznej; prof. dr hab. Ewelina Hallmann zajmująca się naukami rolniczymi, szczególnie w zakresie technologii żywności i żywienia, przede wszystkim żywności ekologicznej; dr Katarzyna Wolnicka, ekspertka w zakresie żywności i żywienia oraz Monika Borycka, ceniona badaczka trendów, analityczka innowacji i specjalistka w zakresie studiów nad przyszłością.

Kolejne zobowiązania Danone

Paweł Piątek, który od roku zarządza wszystkimi kategoriami produktowymi Danone, zapowiada kolejne działania, w tym budowę największego centrum IT & Data oraz uzyskanie certyfikatu B Corp przez całą grupę. – W styczniu świętowaliśmy dołączenie naszej spółki Danone, która oferuje produkty mleczne i pochodzenia roślinnego, do ruchu firm lepszych dla świata, czyli Benefit Corporations (B Corp). W ciągu dwóch lat, proces certyfikacji obejmie kolejne dwie spółki – mówi Paweł Piątek.

Danone w Polsce - co produkuje

Grupa spółek DANONE w Polsce obejmuje produkty mleczne i roślinne (Danone), wodę i napoje (Żywiec Zdrój) i żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywienie medyczne (Nutricia). Łącznie zatrudnienie znajduje tu przeszło 3 tys. specjalistów, a pośrednio firma stwarza kolejne 16 tysięcy miejsc pracy w różnych sektorach. W 7 zakładach produkcyjnych grupy powstają produkty, które trafiają na stoły w ponad 100 krajach na 5 kontynentach. W Polsce powstaje też największy hub IT & Data w DANONE, który docelowo zatrudniać będzie ponad 215 entuzjastów technologii.

Rozwijając współpracę z lokalnymi dostawcami, produkcję w kraju i systematycznie wzmacniając eksport, Danone od lat przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki – generując wartość dodaną na poziomie przeszło 3,5 mld zł.

Danone konsekwentnie dąży do tego, by minimalizować własny wpływ na środowisko promując dietę fleksitariańską i rolnictwo regeneratywne, aktywnie przeciwdziałając marnowaniu żywności oraz obniżając emisję gazów cieplarnianych – w latach 2015-2021 emisja gazów cieplarnianych w zakładach została obniżona o 74%. Obecnie 100% energii elektrycznej we wszystkich zakładach DANONE pochodzi z OZE.