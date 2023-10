Danone łączy siły z AGH

Danone i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rozpoczynają współpracę

Długoterminowa współpraca obejmuje działania, dotyczące rozwoju innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, wspierania transformacji przemysłu na rzecz zrównoważonego rozwoju i skutecznego wdrażania standardów ESG, a także integracji pomiędzy przemysłem a nauką. Danone i AGH będą realizować projekty wdrożeniowe i pilotażowe w sektorze usługowym oraz z zakresu środowiskowego zarządzania produktami. Prowadzone będą także prace naukowo-badawcze oraz rozwojowe, obejmujące m.in. współpracę z kołami naukowymi, działającymi na uczelni, a także wzajemne udostępnianie i rozwijanie bazy laboratoryjnej i technologicznej. Partnerzy planują też wspólne pozyskiwać fundusze zewnętrzne na projekty i programy związane z zakresem ich działalności oraz prowadzić warsztaty, konferencje i seminaria, a także podejmować inne inicjatywy edukacyjne.

– Niezmiennie dążymy do tego by nasz wpływ na szeroko rozumiane otoczenie, był jak najbardziej pozytywny. Stąd szereg działań mających na celu minimalizowanie naszego oddziaływania na środowisko. Rozpoczynając współpracę z AGH, łączymy siły by tworzyć rozwiązania, które korzystnie wpłyną na rozwój procesów pod wieloma względami – w tym środowiskowym. Wierzymy w edukację, dlatego do projektu, realizowanego wspólnie z naszym nowym partnerem podchodzimy z wielkim entuzjazmem – mówi Robert Eliasz, dyrektor Fabryki Danone w Bieruniu.

Grupa spółek DANONE, opierając swoją strategię na założeniu, że zdrowie ludzi i równowaga planety stanowią wspólny ekosystem, w którym jeden element nie może funkcjonować bez drugiego, szczególną uwagę przykłada do udoskonalania produktów, ich opakowań oraz metod wytwarzania, a także zamykania obiegu. Współpraca z AGH umożliwi jeszcze efektywniejszą realizację tych celów.

Współpraca gwarancją rozwoju

Fabryka serków i jogurtów Danone w Bieruniu na Śląsku, która będzie centrum współpracy pomiędzy firmą a krakowską Uczelnią, to jedno z najważniejszych europejskich centrów produkcyjnych DANONE. Powstające tu produkty mleczne trafiają na rynek polski oraz są eksportowane do przeszło 20 krajów w Europie oraz USA. AGH to z kolei uznany w międzynarodowym środowisku uniwersytet, prowadzący działalność badawczą i edukacyjną m.in. w zakresie nauk ścisłych, oferujący także możliwość kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Uczelnia podąża za światowymi trendami, tworząc nowe kierunki, jednocześnie zachowując te klasyczne, niezbędne do prawidłowego rozwoju kraju.