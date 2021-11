Danone na FRSiH: Kategoria produktów roślinnych rośnie o 40 proc., bo konsumenci są bardziej świadomi

– Dla nas motorem wzrostu jest nieustanna praca nad jakością wszystkich produktów, a one są związane ze zdrowym żywieniem. Podnoszenie jakości produktów, reformulacje, poprawa opakowań związana z odpowiedzialnością za środowisko jest wychodzenie naprzeciw coraz bardziej wrażliwym na te aspekty konsumentom – mówił Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone i Żywiec Zdrój w Polsce podczas debaty "Żywność w świecie VUCA: trendy, rynek, prawo" na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021.

Jak przyznał, kategoria produktów roślinnych rośnie o 40 proc., dlatego, że konsumenci stają się coraz bardziej świadomi. Najbardziej popularny w tej kategorii jest segment napojów roślinnych. Już 38 proc Polaków okazjonalnie je kupuje. Spośród młodszej części społeczeństwa ten odsetek jest dużo wyższy – 46 proc.

– 41 proc. konsumentów w przedziale 18-25 lat zdecydowało się spróbować produktów roślinnych nie ze względu na smak, ale dlatego, że obawia się o przyszłość planety – przytoczył Marek Sumiła.

Prelegent opowiedział o strategii "One Planet, One Health".

– „One planet, one health” to podejście łączące na równi troskę o wyniki biznesowe z troską o zdrowie ludzi i środowisko naturalne – podkreślił.

– W czasach szczególnej zmienności z jednej strony musimy odpowiadać na pojawiające się trendy, a z drugiej strony aktywnie współkreować rzeczy dobre dla naszych konsumentów i naszej planety – tłumaczył dyrektor zarządzający Danone i Żywiec Zdrój.

Marek Sumiła przedstawił przykłady takiej działalności:

– Razem z rolnikami procujemy nad tym, żeby efektywnie wykorzystać zasoby. Zachęcamy rolników do przejścia na rolnictwo regeneratywne, takie, które w największym stopniu wykorzystuje w ciągu cyklicznym zasoby naszej planty. Pracujemy nad tym, żeby w ciągu produkcji żywności: od jej zaprojektowania do powstawania odpadów i powtórnego wykorzystania surowców opakowań, tak aby zminimalizować straty. Półprodukty przekazujemy np. rolnikom. Minimalizujemy straty w procesie logistycznym. Przygotowujemy opakowania w taki sposób, żeby były bardzo proste. Innym przykładem jest przekazywanie żywności bankom żywności czy Too Good to Go, przejście od „spożyć do” do „najlepiej spożyć przed”, redukcja plastiku. Dajemy szansę ograniczania strat żywności – wymieniał.

– Konsumenci mają dosyć deklaracji. Trzeba przejść od deklaracji do czynów. Tymi czynami powinniśmy wyprzedzać to, co może się wydarzyć – mówił.