Danone na Internetowym FRSiH: Pandemia to nie czas na wprowadzanie nowych produktów

Bartosz Mędrecki, kierownik ds. rozwoju grup klientów w Danone

- Własny e-sklep to nie jest kierunek, który rozważamy. Swój rozwój w kanale internetowym opieramy na współpracy z biznesami wyspecjalizowanymi oraz sieciami handlowymi. Podczas pierwszej fali byliśmy przygotowani do współpracy z dużymi graczami, wyzwaniem okazali się być ci mniejsi - mówił Bartosz Mędrecki, kierownik ds. rozwoju grup klientów w Danone podczas debaty "E-commerce oraz click&collect: must have sieci handlowej", która odbyła się w ramach Internetowego Forum rynku Spożywczego i Handlu.

- Jesteśmy w trakcie drugiej fali pandemii, więc doświadczenie z pierwszej procentuje. Wiosną byliśmy zaskoczeni, teraz - przygotowani. Wyzwaniem z pierwszej fali okazała się współpraca z mniejszymi podmiotami, sieciami i sklepami, które zaczęły otwierać się na handel online. Okazało się, że to nam w tym momencie zabrakło kompetencji i doświadczenia. Musieliśmy szybko się przygotować do nowej sytuacji i podzielić zadaniami, tak aby nasi pracownicy mogli współpracować z małymi klientami, dostarczyć im nasze know-how oraz kontent - powiedział Bartosz Mędrecki.

Panelista odniósł się także do kwestii zmian w zachowaniach konsumentów. - Z naszej perspektywy zmiany zaszły przede wszystkim w sposobie robienia zakupów. Klienci idą w kierunku zakupów stockujących, czyli na zapas. Wiedzą, że przepustowość kanału internetowego może być ograniczona, a terminy dostaw wydłużone - dlatego kupują więcej. Zmienia się charakterystyka zakupów i profil koszyka, do mody wracają mulipaki. Kreujemy więc produkty w tym obszarze. Negatywnym zjawiskiem był dla nas spadek sprzedaży produktów "on the go", które przed pandemią rosły w szybkim tempie. Wiosna okazała się być kiepskim czasem dla nowości. Pierwszy raz tak szybko podejmowaliśmy decyzje o rezygnacji z ich dalszego wprowadzania. To nie był czas na próbowanie nowych rzeczy - ocenił przedstawiciel Danone.