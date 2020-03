Danone otrzymał zgłoszenia o larwach w mleku dla niemowląt

Danone podał, że ma we Francji kilka reklamacji od rodzin o znalezieniu larw w puszkach mleka w proszku dla niemowląt marki Gallia - informuje Rzeczpospolita.

— Wydaje się nam wykluczone, by doszło do tego na terenie miejsca produkcji. W łańcuchu produkcji mleko w proszku nigdy nie jest wystawione na kontakt z powietrzem i jeśli było w nim jakieś obce ciało, to nie mogłoby być żywe. Najbardziej możliwą hipotezą jest, że doszło do tego poza miejscem produkcji — wyjaśniła rzeczniczka Danone cytowana przez Rzeczpospolitą.

Grupa podała, że dwie rodziny, które skontaktowały się z nią przekazały numery partii puszek, a natychmiast podjęte postępowania wyjaśniające nie wykazały żadnego incydentu przy ich produkcji. Obie partie nie pochodzą z tego samego mleka, powstały w tym samym miejscu w odstępie 2 miesięcy.

