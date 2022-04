Danone promuje Activię

Activia przekonuje, że dbanie o zdrowie jelit ma bezpośredni związek z dobrym samopoczuciem. Marka udowadnia, że ulubiona przekąska, Activia do picia lub Activia w kubeczku, może być jednym z pozytywnych nawyków, które – obok aktywności fizycznej i odpowiednio zbilansowanej diety - wspierają zdrowie jelit. Dzięki jogurtowi Activia, celebracja zdrowia jelit może odbywać się codziennie. Nawet w biegu do pracy czy na uczelnię można wznieść za nie toast Activią z miliardami probiotyków.

Nowa kampania brandu pokazuje, że dbanie o zdrowie jelit nie musi schodzić na dalszy plan, nawet jeśli wydaje się, że w codziennym życiu nie ma już na nie miejsca.



Nowej kampanii towarzyszy spot TV, działania w digitalu, a także materiały POS, za opracowanie których odpowiada VMLY&R. Kampania powstała we współpracy z domem produkcyjnym The Ones oraz studiem postprodukcyjnym Badi Badi i studiem dźwiękowym Beat Shop. Zakupem mediów zajął się Mediacom.