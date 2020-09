Danone wprowadza oznaczania wartości odżywczej na produktach

Spółka Danone wprowadza system znakowania żywności Nutri-Score, oparty na naukowej metodzie oceny wartości odżywczej produktów. Za pomocą 5 liter i odpowiadających im kolorów, przekazuje konsumentom ocenę, czy dany produkt powinien być wybierany na co dzień, czy okazjonalnie.

Nutri-Score nie jest on oceną poszczególnych składników, ale całościową interpretacją wartości odżywczej produktu. W ocenie Nutri-Score uwzględnione są zarówno składniki, które należy w diecie ograniczać (zawartość cukrów, tłuszczów nasyconych i sodu pochodzącego z soli oraz wartość energetyczna), jak i składniki korzystne, których spożycie należy promować (zawartość błonnika, białka, owoców, warzyw i orzechów).

Nutri-Score został opracowany w 2005 roku przez zespół badawczy z brytyjskiego Oxford University

i zatwierdzony w 2007 r. przez Brytyjską Agencję ds. Standardów Żywności (Food Standards Agency, FSA).

W Polsce oznaczenia Nutri-Score znajdują się już na opakowaniach kilku limitowanych wersji produktów Danone. Od sierpnia br. są widoczne na wybranych wariantach Activia i Actimel, a od września do końca roku w całym portfolio marki Danonki.



- Nasze produkty mają oznaczenie od A do D - to pokazuje, że w portfolio mamy produkty, które powinny stanowić podstawę diety, jak również produkty z kategorii tzw. „przyjemnościowej”. – mówi Marek Sumiła, dyrektor rynku Polska i Kraje Bałtyckie w Danone.