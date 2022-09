Daria Zawiałow ambasadorką najnowszej kampanii marki Lipton

Naturalny, przyjemny smak maliny i bzu, truskawki z rabarbarem czy grejpfruta i pomarańczy to tylko kilka z wybranych propozycji największej premiery marki Lipton od firmy ekaterra, największego producenta herbat w Polsce i na świecie. Ekaterra niedawno odłączyła się od struktur koncernu Unilever i samodzielnie rozwija biznes herbaciany, będą częścią funduszu CVC. Pięć nowych wariantów opartych na połączeniu słodkich i kwaśnych smaków to owocowa przyjemność zamknięta w torebkach pochodzenia roślinnego. Premiera nowości została wsparta silną kampanią mediową ,,Robię to dla przyjemności”.

Wejście na rynek nowej linii herbat owocowych Lipton jest wsparte silną kampanią mediową. W kampanii ,,Robię to dla przyjemności” zaplanowano liczne aktywacje dla konsumentów. Do wygrania są m.in. limitowane zaproszenia na wyjątkowy koncert Darii Zawiałow organizowany przez markę Lipton, unikatowe bluzy zaprojektowane wspólnie z piosenkarką, a także zestaw kultowych kubków Lipton w odświeżonej odsłonie.