Dariusz Stolarczyk i Tomasz Polański w zarządzie Eurocashu

Dariusz Stolarczyk obejmie funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za segment detaliczny w Grupie Eurocash.

Kim jest Dariusz Stolarczyk

Dariusz Stolarczyk posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, w tym pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych. W latach 1998 - 2007 roku pracował w Accenture jako Dyrektor Zarządzający działu doradztwa branży przemysłu i handlu. W latach 2007 - 2013 był Członkiem Zarządu NFI EMPIK Media & Fashion, gdzie odpowiadał za Operacje, IT i Łańcuch Dostaw. W latach 2013 – 2018 pracował dla Eton Park Fund jako Wiceprezes RUCH S.A. z odpowiedzialnością za Operacje, Zarządzanie Prasą, Logistykę oraz multikanałowy e-commerce. Dodatkowo w latach 2012 - 2016 Dariusz Stolarczyk był Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland oraz Globe Trade Center. W kwietniu 2018r. dołączył do Grupy Eurocash jako Prezes Zarządu spółki Eurocash Serwis sp. z o.o. i doprowadził do znaczącego zwiększenia sprzedaży, poprawy rentowności i zwiększenia udziałów rynkowych spółki. Podczas dotychczasowego zatrudnienia w Grupie Eurocash Dariusz Stolarczyk wykazał się wysokimi kwalifikacjami i wiedzą niezbędną do efektywnego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.



Dariusz Stolarczyk jest absolwentem Wydziału Informatyki Politechniki Śląskiej, Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu w Szkole Głównej Handlowej oraz programu menadżerskiego AMP na barcelońskim uniwersytecie IESE.

Kim jest Tomasz Polański

Tomasz Polański obejmie funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za segment hurtowy w Grupie Eurocash.

Tomasz Polański posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w branży FMCG. Od 2009r. zarządza jednostkami biznesowymi Grupy Eurocash – początkowo Eurocash Serwis, a następnie od 2013r. Eurocash Dystrybucja. Jako Dyrektor Generalny odpowiadał za tworzenie i realizację strategii jednostki biznesowej, realizację celów finansowych poprzez zarządzanie sprzedażą, marżą i kosztami. W ramach zarządzania Eurocash Dystrybucja Tomasz Polański brał udział w procesie hurtowej digitalizacji sprzedaży poprzez platformę eurocash.pl, która jest największą platformą e-commerce na polskim rynku hurtowym. Podczas dotychczasowego zatrudnienia w Grupie Eurocash Tomasz Polański wykazał się wysokimi kwalifikacjami i wiedzą niezbędną do efektywnego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Tomasz Polański jest absolwentem Politechniki Poznańskiej Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania.

– Tomasz Polański jak nikt inny zna wszystkie aspekty biznesu hurtowego Grupy Eurocash. Jako Dyrektor Zarządzający Eurocash Dystrybucja prowadził nie tylko najbardziej dochodową jednostkę Grupy Eurocash, ale przede wszystkim istotnie przyczynił się do jej dynamicznego wzrostu. Pod jego nadzorem Eurocash Dystrybucja znacząco zwiększyła swoją sprzedaż i wkład do wyniku netto, również poprzez sprawnie przeprowadzoną integrację z innymi hurtowymi jednostkami biznesowymi Grupy Eurocash. Tomasz odpowiadał również za imponującą transformację sprzedaży hurtowej, poprzez platformę eurocash.pl, która jest dziś największą platformą e-commerce na polskim rynku hurtowym, z ponad 5 mld zł sprzedaży. Z kolei Dariusz Stolarczyk, jako Dyrektor Zarządzający Eurocash Serwis, nie tylko prowadził największą pod względem przychodów jednostkę grupy, ale również dynamicznie ją rozwijał poprzez zdobywanie kolejnych udziałów w rynku i zbudowanie nowoczesnej organizacji sprzedażowej opartej na całościowej relacji z klientami, sprzedaży elektronicznej i istotnie lepszej współpracy w ramach Grupy Eurocash. Wdrożył również liczne projekty, które znacząco poprawiły efektywność łańcucha dostaw – wskazał Paweł Surówka, Prezes Zarządu Eurocash.

– Jestem przekonany, że obecny Zarząd Grupy Eurocash, zorganizowany w sposób funkcyjny i prowadzący wszystkie operacje i inicjatywy strategiczne spójnie i skoordynowanie, przyczyni się do podobnego rozwoju firmy, jakim Tomasz i Dariusz mogli się pochwalić w swoich dotychczasowych jednostkach. W nowym składzie Zarząd przystąpi do wypracowania nowej strategii dla Grupy Eurocash na rok 2025, której upublicznienie przewidujemy przed końcem drugiego kwartału – zapowiedział.

Riu Amaral i Noel Collett poza zarządem Eurocashu

Ponadto Zarząd Eurocash informuje, iż 31 stycznia 2022r. spółka otrzymała zawiadomienia od Rui Amarala oraz Noela Colletta o rezygnacji z pełnienia funkcji Członków Zarządu Eurocash ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2022r. Złożone rezygnacje nie zawierały informacji o ich przyczynach.

Rui Amaral pełnił funkcję członka zarządu Eurocash od 2004r. i ostatnio był odpowiedzialny za segment hurtowy w Grupie Eurocash.

Noel Collet objął funkcję członka zarządu Eurocash z dniem 01 stycznia 2020r. i był odpowiedzialny za segment detaliczny w Grupie Eurocash.

Rezygnacje te nie wpłyną na zmianę strategii rozwoju Grupy Eurocash, której celem jest zapewnienie konkurencyjności niezależnym sklepom detalicznym w Polsce.

Równocześnie spółka informuje, iż Luis Amaral przekazał, iż jego rezygnacja z funkcji Członka Zarządu nastąpi z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w 2022r. i wówczas Luis Amaral zamierza dołączyć do Rady Nadzorczej spółki, jako jej Przewodniczący.