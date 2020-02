Darmowe owoce i warzywa dla dzieci w sklepach Carrefour

Carrefour chce zmienić nawyki żywieniowe najmłodszych konsumentów, fot. materiały prasowe

Carrefour i Nestlé łączą siły, by wesprzeć rodziców w wysiłkach do przyjęcia przez dzieci zdrowszej i bardziej zrównoważonej diety, promując codzienne spożywanie owoców i warzyw. W tym celu obie firmy uruchomiły inicjatywę „Adopt a Fruit, Adopt a Vegetable”. Inicjatywa wpisuje się w projekty "Nestlé for Healthier Kids" oraz "Act for Food" Carrefoura, które zostały wprowadzone na całym świecie w 2018 roku.

W ramach nowego przedsięwzięcia w swoich sklepach Carrefour oferuje rodzicom i ich dzieciom bezpłatne owoce i warzywa, a także przepisy kulinarne i wskazówki dotyczące gotowania. Inicjatywa promuje również zdrowsze produkty, które zawierają pełne ziarno, mniej cukru i soli, a także produkty ekologiczne i roślinne. Inicjatywa zostanie uruchomiona we wszystkich hipermarketach Carrefour we Francji, a następnie zostanie wdrożona w Argentynie i we Włoszech, a także na innych kluczowych rynkach dla obu firm.

Alexandre Bompard, CEO Carrefour, oświadczył: - W ramach naszego programu Act for Food pracujemy nad jakością naszych produktów poprzez ciągłe ich ulepszanie, tak aby jedzenie znów stało się przyjemnością i nie stanowiło już problemu dla naszego zdrowia. W 2019 r. dokonaliśmy przeglądu receptur 1500 produktów marki Carrefour i mocno zaangażowaliśmy się w żywność dla dzieci, przechodząc na w 100% ekologiczne produkty Carrefour Baby, eliminując sztuczne smaki i dodatki, kontrowersyjne substancje oraz redukując cukier i zawartość soli. Łącząc nasze zobowiązania ze zobowiązaniami Grupy Nestlé, idziemy jeszcze dalej, aby umożliwić rodzicom oferowanie dzieciom zdrowej i zróżnicowanej diety od najmłodszych lat.

- Uważamy, że mamy ważną rolę do odegrania w pomaganiu rodzicom w promowaniu zdrowszych nawyków. Tylko w 2019 roku wprowadziliśmy na rynek ponad 1300 produktów spożywczych i napojów przygotowanych w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb żywieniowych dzieci - powiedział Mark Schneider, CEO Nestlé.

Carrefour i Nestlé są również zaangażowane w zwiększanie przejrzystości i identyfikowalności swoich produktów. Obie firmy niedawno ogłosiły zastosowanie technologii blockchain w celu zapewnienia konsumentom danych umożliwiających śledzenie wybranych produktów.