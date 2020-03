Daymaker: W ciągu pięciu lat obsługa klienta może wyprzedzić cenę przy wyborze sklepu

fot. shutterstock, obsługa klienta

- Tegoroczna edycja Daymakerindex pokazuje zupełnie nowy trend na polskim rynku – mówi Marta Giera, dyrektor zarządzająca Daymaker Polska . – Ogólnopolski poziom obsługi podniósł się na skalę, na jaką nie miało to miejsca w historii badania – o ponad 6 pp., osiągając rekordowe 79,9 proc. spełnienia standardów.

- Trzeba zauważyć, że wydarzyło się to w ciągu zaledwie roku, ale te wyniki są odzwierciedleniem trendów ogólnoświatowych – doświadczenie klienta staje się coraz ważniejsze, a według badań w Stanach Zjednoczonych ma ono wyprzedzić cenę jako najistotniejszy czynnik podczas podejmowania decyzji zakupowej już w ciągu najbliższych pięciu lat. Polscy sprzedawcy coraz bardziej zdają sobie z tego sprawę, dlatego tak silny nacisk położono w większości sieci na jak najwyższe standardy – dodaje.

7 na 12 obszarów zostało ocenionych powyżej 80%, a więc na poziomie, który w większości firm uchodził dotychczas za satysfakcjonujący. Po raz pierwszy aż 4 z nich – pytania o preferencje (najwyższy wynik tej edycji – 95,8%), propozycja konkretnego produktu, dobra znajomość produktu i przyjazna obsługa przekroczyły próg 90%.

Najniżej ocenione zostały sprzedaż dodatkowa i pomoc w podjęciu decyzji o zakupie. Jednak i tutaj możemy mówić o ogromnej zmianie – w przypadku obu obszarów po raz pierwszy standardy spełniono w przypadku ponad połowy tajemniczych klientów, a zarazem są to obszary z największymi wzrostami tej fali – o 10 pp. w przypadku sprzedaży dodatkowej i o 8,2 pp., jeśli chodzi o finalizację sprzedaży. Takich skoków na skalę kraju jeszcze w 11-letniej historii Daymakerindex nie było.

Najlepszą obsługą klienta w Polsce może się w 2020 roku poszczycić firma Triumph, która osiągnęła wynik 99,8%. Drugie miejsce na podium zajęło Lancerto, które zdobyło tylko 1 pp. mniej, a na trzecim miejscu znalazł się Kazar z wynikiem 98%.

Z kolei największą poprawę odnotowano w sieci Agata Meble, gdzie wynik wzrósł aż o 40 pp. względem ubiegłego roku. Chociaż różnica między najlepszą i najgorszą według tegorocznych badań siecią wyniosła aż 54,3 pp., to w zeszłym roku było to 83,8 pp. – ta dana chyba najmocniej wskazuje na to, że trend objął cały rynek i nawet sklepy, które dotychczas nie przykładały takiej wagi do obsługi, musiały pracować nad wynikami, by dostosować się do nowych wymagań klientów.

Spore różnice odnotowano też między poszczególnymi branżami. Najwyższy średni wynik udało się uzyskać sklepom optycznym – aż 90,6%. Za nimi znalazły się sieci RTV-AGD (87,6%), a za nimi apteki (87,5%). Nie jest to zadziwiające, wziąwszy pod uwagę, że w tych branżach klienci mają też zazwyczaj największą potrzebę wsparcia ze strony obsługi.