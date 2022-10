Dealz nowym najemcą Galerii Bemowo

Dealz - co to za sieć

Dealz to międzynarodowa sieć sklepów, będąca częścią Pepco Group. W ofercie sklepu można znaleźć ponad 3000 produktów spożywczych, drogeryjnych, do dekoracji i wyposażenia domu, zabawek, narzędzi i produktów dla zwierząt. W sklepach Dealz znajdują się również działy z produktami sezonowymi oraz zdrową żywnością. Dzięki zróżnicowanemu asortymentowi, zakupy w Dealz może zrobić cała rodzina, a przystępna cena oferowanych produktów sprawia, że wizyta w sklepie to czysta przyjemność!

Galeria Bemowo - kto jest najemcą

Galeria Bemowo powstała w 1999 roku, a całkowita powierzchnia użytkowa obiektu to prawie 35.000 mkw. Ofertę handlową centrum tworzy 69 najemców, głównymi z nich są: hipermarket Carrefour oraz sklepy RTV Euro AGD, Pizza Hut oraz Cinema City. Właścicielem Galerii Bemowo jest Futureal. Zarządcą obiektu jest firma CBRE.