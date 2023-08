Dealz startuje z pierwszą ogólnopolską, wielokanałową kampanią reklamową

Celem kampanii jest zwiększenie rozpoznawalności marki Dealz wśród nowych grup klientów i utrzymanie świadomości wśród obecnych konsumentów. Materiały skupiają się na najważniejszych wartościach i korzyściach, które sieć oferuje klientom w postaci m.in. różnorodnej oferty produktów międzynarodowych marek w atrakcyjnych cenach. To pierwsza kampania firmy na taką skalę, podąża ona w ślad za dynamicznym rozwojem Dealz w Polsce. Do końca 2023 roku sieć chce posiadać ponad 300 sklepów na naszym rynku.

„Ta kampania to duży krok w rozwoju naszych sklepów i rozpoznawalności naszej firmy, po raz pierwszy marka będzie widoczna w przestrzeni reklamowej w telewizji. Wychodzimy do klientów z przesłaniem „Radość nie do ukrycia”, które jest zaproszeniem do odkrywania korzyści z odwiedzin w naszych sklepach. Na DNA Dealz składają się 3 elementy: międzynarodowe marki, niedostępne lub trudnodostępne w innych sieciach handlowych, super atrakcyjne ceny i unikatowość, którą pokochali nasi klienci. Każda wizyta w naszym sklepie to może być powód do radości i uśmiechu z łowienia okazji, kupowania ulubionych produktów i wyszukiwania perełek. Naszą filozofią komunikacji jest po prostu „make a dealz” – u nas zrobisz najlepsze „deale” na produkty międzynarodowych marek w super cenach,” – wyjaśniła Daria Małecka, dyrektor marketingu Dealz.

Projekt kampanii został zrealizowany we współpracy z agencją Peppermint. Za produkcję wideo odpowiada natomiast agencja Graffiti Films i duet reżyserski Jakubowska/Gronowski. Zakup mediów zrealizował dom mediowy Fullsix Media (Havas Media Network).

Dealz na dynamicznej ścieżce rozwoju w Polsce

Nowa kampania wizerunkowa to kolejny etap rozwoju marki na polskim rynku. W I kwartale 2023 roku sieć uruchomiła swoje pierwsze Centrum Dystrybucyjne, zlokalizowane w Parku Logistycznym w Łyszkowicach (pow. łowicki), które obsługuje dostawy do wszystkich sklepów sieci w Polsce. W tym samym czasie rozpoczął się również proces remodelingu i rebrandingu sklepów, który symbolizuje transformację identyfikacji wizualnej Dealz jako marki nowoczesnej, otwartej, międzynarodowej, podążającej za najnowszymi trendami.