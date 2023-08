Dealz zawitał do Malborka. To 250. sklep w Polsce

Otwarcie pierwszego sklepu Dealz w Malborku cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przed sklepem można było zobaczyć długą kolejkę oczekujących klientów – informuje malbork.naszemiasto.pl. Pierwszych 250 klientów otrzymało vouchery na zakupy. Mieli oni też okazję spróbować produktów z całego świata na stoisku degustacyjnym.

Sklep Dealz w Malborku zlokalizowany jest w Parku Handlowym Koszykowa przy ulicy Koszykowej 2. Otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 09:00-21:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 20:00. Sklep oferuje asortyment produktów spożywczych, drogeryjnych, do dekoracji i wyposażenia domu, zabawek, narzędzi i artykułów dla zwierząt.

Dealz w nowym koncepcie

Wszystkie nowe sklepy sieci otwierane są w nowym koncepcie wizualnym. Do końca 2023 roku sieć chce liczyć w Polsce ponad 300 sklepów.

Pierwszy sklep Dealz w Polsce został otwarty w lutym 2018 roku w Swarzędzu, a obecnie w naszym kraju działa 250 placówek oferujących asortyment ponad 3500 produktów znanych marek. Sieć zatrudnia ok. 2000 pracowników w sklepach i centrali w Polsce.