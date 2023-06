Debiut nowego dyskontu, zmiany w zarządach sieci - maj w handlu

Ceny żywności rosną wolniej

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły rdr o 13%., a w porównaniu z poprzednim miesiącem utrzymały się na tym samym poziomie - podał Główny Urząd Statystyczny.

- Inflacja CPI w maju spadła do 13% r/r, kolejny raz niżej od oczekiwań rynkowych. Ale to co najważniejsze, to zaskakujący i solidny jak na tę miarę, spadek inflacji bazowej (do ok. 11,5%-11,6% r/r) - podali Analitycy Pekao S.A.

Polski Instytut Ekonomiczny zauważył, że wskaźnik inflacji hamuje trzeci miesiąc z rzędu – łącznie od szczytu CPI obniżyło się już o 5,4 pkt. proc. - Do spadku przyczyniły się głównie niższe ceny paliw i wolniejszy wzrost cen żywności - wskazali eksperci.

Kwartalne wyniki Dino, Eurocashu i InPostu

W maju poznaliśmy wyniki Dino i Eurocashu za I kwartał br.

Przychody Dino Polska były o 43,8% wyższe niż w I kw. 2022 r. i wyniosły 5,54 mld zł. Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł 270,7 mln zł wobec 191,4 mln zł rok wcześniej. Na koniec marca sieć Dino liczyła 2 210 marketów, o 54 więcej niż kwartał wcześniej i o 330 marketów więcej niż na koniec marca 2022 r.

Również Grupa Eurocash w pierwszym kwartale zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży i to we wszystkich segmentach działalności. Łączne skonsolidowane przychody w omawianym okresie sięgnęły blisko 7,6 mld zł i były o ponad 16% wyższe niż przed rokiem. Jednocześnie Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 49,7 mln zł wobec straty na poziomie 50,3 mln zł w I kw. 2022.

Wyniki przedstawiła także Grupa InPost. Spółka Rafała Brzoski w I kwartale odnotowała wzrost przychodów o 29% r/r, osiągając 1 996 mln zł. Skorygowana EBITDA wzrosła o 36% r/r, osiągając wartość 557 mln zł, natomiast wolumen obsłużonych przesyłek zwiększył się w I kwartale o 21% r/r, sięgając 198,7 mln sztuk. Dynamika wzrostu obsługiwanych wolumenów na rynkach międzynarodowych wyniosła 28% r/r i była wyższa niż w Polsce (18% r/r).

Allegro już w Czechach

Kupujący z Czech mogą korzystać z allegro.cz - lokalnej odsłony Allegro, dopasowanej do ich potrzeb i oczekiwań. Start platformy to istotna zmiana także dla polskich sprzedających, którzy mogą rozszerzyć sprzedaż na nowy rynek. Allegro przygotowało dla nich szereg udogodnień takich jak międzynarodowy Smart! czy obsługa zamówień z Czech w ramach One Fulfillment by Allegro.

Zmiany w zarządach Aldi, Rossmanna i Lidla

Octavian Preda stanowisko V-ce CEO ALDI w Polsce objął 1 maja br. Będzie wspierał prezesa zarządu Wojciecha Łubieńskiego oraz dyrektorów obszarów w rozwoju i dalszej ekspansji sieci ALDI na polskim rynku, zgodnie ze strategią i w duchu #TrueDiscount.

Octavian Preda z ALDI związany jest od 2020 roku i do września 2022 roku kierował spółką regionalną w Niemczech.

Lidl Polska ma nowego członka zarządu. Jan Słowik, który wcześniej był prokurentem spółki, zastąpił Macieja Tylkowskiego. Tylkowski został dyrektorem operacyjnym Lidla w Wielkiej Brytanii.

Ważne zmiany nastąpiły także w największej w Polsce drogeryjnej sieci. Marcin Grabara 24 maja oficjalnie przejął stery w Rossmann SDP sp z.o.o. Na stanowisku prezesa zastąpił Marka Maruszaka, który po 24 latach w firmie, przechodzi na emeryturę.

Woolworth już w Polsce

Woolworth, niemiecka dyskontowa sieć non-food, zadebiutowała nad Wisłą. Tylko w maju ruszyły trzy sklepy: w Poznaniu, Krakowie i w Warszawie. Sklepy sprzedają głównie towary zamawiane u dostawców z Azji, ale detalista nie wyklucza też nawiązania współpracy z polskimi producentami. Zgodnie z deklaracjami władz firmy, dojście do rentowności zajmuje placówkom tylko 12 miesięcy.

W Polsce sieć zaczyna swoją ekspansję z ambitnym planem otwierania od 15 do 20 sklepów rocznie.