Debiutuje guma Mentos Sour

Perfetti Van Melle wprowadza kwaśne produkty Chupa Chups Sour Infernals, a także nowość – gumy do żucia Mentos Sour.

Chupa Chups Sour Infernals to lizaki, żelki, gumy oraz cukierki do żucia z linii której wyróżnikiem jest intensywnie kwaśna nuta. Konsumenci mają do wyboru kombinacje smaków spośród: coli, jabłka, wiśni, cytryny i truskawki. W linii znalazła się też nowość od Mentos – guma do żucia Sour Strawberry, dostępną w tradycyjnej rolce i nowej kieszonkowej butelce.