DeCare uruchomił concept store marki House of Asia

fot. materiały prasowe

DeCare otworzył na początku września w centrum Warszawy pierwszy concept store sygnowany marką House of Asia, gdzie można znaleźć pomysły i inspiracje na przygotowanie dań kuchni azjatyckiej. W concept store można kupić produkty do samodzielnego ugotowania potraw w domu, jak i zestawy kulinarne tzw. Cooking Boxy.



Firma DeCare uruchomiła swój sklep po to by, dzielić się inspiracjami z konsumentami, którzy

na co dzień mogą kupić produkty marki House of Asia w większości sieci handlowych, a nie zawsze

wiedzą w jaki sposób korzystać z produktów marki.

Dostępne w Concept Store House of Asia Cooking Boxy to gotowe zestawy produktów, w skład których wchodzą nie tylko produkty House of Asia, ale również mini książeczka z przepisami kulinarnymi na najbardziej popularne dania z całej Azji.

House of Asia Concept Store znajduje się przy ulicy Emilii Plater 47 w Warszawie, otwarty jest w

tygodniu od godziny 12:00 do 17:00 (oprócz czwartku).

DeCare to lider żywności etnicznej w Polsce. Jest właścicielem m.in. marek: House of Asia, Casa de Mexico, Yummity oraz wyłącznym dystrybutorem w Polsce takich marek, jak Kanokwan, Maille, Kara, S&B i wiele innych.