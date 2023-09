Decathlon: Kody PayPo zapewniły nam wzrosty sprzedaży

Płatności odroczone PayPo pozwalają klientom robić zakupy już teraz, a płatność za nie rozciągnąć sobie w czasie. Dzięki temu sklep internetowy sprzedaje więcej. Osiągnięcie takiej korzyści nie jest jednak możliwe bez podejmowania działań marketingowych, które aktywizują klientów i zachęcają ich do dokonywania zakupów - takich jak wspólna kampania PayPo i Decathlon.

Kampania wzbudziła duże zainteresowanie kupujących - we wskazanym okresie zostały wykorzystane wszystkie przewidziane kody promocyjne, a grupa zakupowa PayPo zwiększyła się o blisko 1500 nowych użytkowników. Średnia wartość złożonych w tym czasie zamówień wyniosła 250 zł.

Wspólna kampania PayPo i Decathlon - efekty

Podczas organizowanej akcji udział PayPo we wszystkich transakcjach w sklepie Decathlon wzrósł o 20%, a pod kątem obrotu - o 13%. Szczególnie istotne jest to, że Decathlon zauważył utrzymanie się wyższych wyników już po zakończeniu kampanii (porównując z okresem bezpośrednio przed realizowanymi wspólnie działaniami).

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, jakie przyniosła nam kampania realizowana we współpracy z PayPo - mówi Paweł Antołek, Head of ecommerce growth w Decathlon. - Widzimy wyraźnie, że wykorzystanie kodów od PayPo zapewniło nam wzrosty sprzedaży. Z chęcią będziemy podejmować tego typu współprace również w ramach innych organizowanych przez nas kampanii.

Z osiągniętych w ramach kampanii wyników zadowolone jest też PayPo, dla którego jest to kolejne potwierdzenie, że realizowane wspólnie z merchantem działania marketingowe przynoszą zakładane efekty.

Co wiemy o PayPo

PayPo to lider usług BNPL (z ang. buy now, pay later) w Polsce adresowanych do sklepów internetowych. Działa na rynku od 2016 roku – z rozwiązania firmy można skorzystać aktualnie w ponad 25 tys. sklepów online, w tym m.in. CCC, Modivo, eobuwie.pl, Reserved czy Media Markt. Firma oferuje możliwość zapłacenia w momencie, gdy konsument jest pewny swojego wyboru. W ten sposób może zrealizować zamówienie dziś, a zapłacić za nie później, tym samym dając sobie czas na mądre, przemyślane zakupy: odebranie zamówienia, sprawdzenie produktów i zastanowienie się, czy mu pasują. Z rozwiązania chętnie korzystają polscy konsumenci - liczba aktywnych użytkowników PayPo wynosi już ponad 1 mln osób. Firma w 2022 roku obsłużyła 8 mln transakcji, na łączną kwotę 2,1 mld zł.

W przypadku sklepów, usługi PayPo zwiększają ich wolumen sprzedaży, mając istotny wpływ na wzrost wartości koszyka o ok. 20–100% oraz znacząco zmniejszając liczbę tzw. porzuconych koszyków ok. 15-20%. Dziś PayPo to jedna z podstawowych form płatności – jak potwierdza badanie „Koszyk roku 2022”, już 75 proc. największych sklepów online w Polsce oferuje usługi BNPL od co najmniej jednego operatora.