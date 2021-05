Decathlon pozwala na płatności ratalne

W Decathlon zapłacimy na raty, fot. materiały prasowe

Decathlon jest kolejną siecią handlową, którą wdrożyła Oney Raty. Tym samym klienci sklepów sportowych mogą w pełni zdalnie zawrzeć umowę kredytową i rozłożyć na raty płatności za zakupy stacjonarne. Wcześniej podobne rozwiązanie wdrożył Auchan.

Usługa dostarczana jest przez Oney Polska. Wdrożenie usługi w tej sieci było poprzedzone pilotażem w 5 sklepach.

- Żyjemy w czasach przyspieszonej adaptacji do nowych technologii. Klienci oczekują, że większość, jeśli nie wszystkie usługi, będą realizowane tu i teraz. Do niedawna szybkie i proste finansowanie zakupów było możliwe tylko w e-commerce. Usługi w sklepach stacjonarnych wyraźnie odstawały pod tym względem, dlatego postanowiliśmy coś z tym zrobić. Także nasi partnerzy namawiali nas do stworzenia prostego i intuicyjnego narzędzia pożyczkowego. Efektem są Oney Raty, jedyne na rynku, od początku do końca digitalowe rozwiązanie kredytowe dedykowane sklepom i usługom stacjonarnym - mówi Stephane Tanter, prezes Oney Polska.

Przeczytaj także: Auchan w rządowym programie szczepień w zakładach pracy

- Misją Decathlon jest umożliwienie uprawiania sportu jak najszerszej grupie osób. Wierzymy, że dzięki wprowadzeniu bezpiecznych i łatwych narzędzi kredytowych, sprawimy, że jeszcze więcej miłośników sportu będzie mogło sięgnąć po wymarzone sprzęty, które pozwolą im pracować nad formą i dbać o zdrowie - dodaje Wojciech Kozłowski, rzecznik prasowy Decathlon.